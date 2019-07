Vox, «orgullós» de la marxa contra els menors no acompanyats al Masnou que va acabar amb sis ferits

Orgullosos de que nuestros militantes catalanes estén con los vecinos y con el sentido común 💪🇪🇸



✅ Urge que España repatrie a los menas, foco de delincuencia y violaciones, y desmonte las mafias que los traen. pic.twitter.com/BKPIrkhaYD — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 6 de juliol de 2019

Resumen de lo ocurrido en #Masnou: vecinos protestando en el Ayuntamiento para pedir que se termine la violencia de los #MENA. Han subido hasta el albergue donde están ellos soportando sus insultos y los de contramanifestantes progres



STOP violaciones #MANODURA #ElDelMegafono 📢 pic.twitter.com/j8IVSNy2aA — de la Fuente (@JordidelaFuente) 4 de juliol de 2019

Tensió al #Masnou entre manfestants ultres en contra dels MENAS i veïns que es concentren en signe contrari. Està passant a les portes del consistori, després de l’intent d’agressió sexual de dissabte al municipi. pic.twitter.com/HignJP3yOI — Miquel Jarque (@miqueljarque) 4 de julio de 2019

Aquelarre feixiste al Masnou amb la permissivitat i passivitat dels Mossos, que veuen com els racistes i xenòfobs escridassen als menors que viuen a l'alberg.

No permetrem l'ús d'una agressió masclista per cobrir el vostre racisme, fora del nostre poble! pic.twitter.com/NnhrVXh1xP — CUP El Masnou (@cupmasnou) 4 de juliol de 2019

"Orgullosos que els nostres militants catalans estiguin al costat dels veïns i del sentit comú", i "urgeix que Espanya repatriï els MENA, focus de delinqüència i violacions, i desmunti les màfies que els porten". Aquest és el missatge que ha difós Vox, el partit que lidera Santiago Abascal, aquest dissabte. La setmana passada , grupúscles d'extrema dreta van convocar una manifestació contra els menors estrangers no acompanyats al Masnou, municipi on es va produir un intent de violació. Antifeixistes de la població també van convocar una manifestació en contra dels xenòfobs. La tensió que es va viure al municipi va saldar amb sis ferits: quatre menors, un agent policial i el guàrdia de seguretat del centre que els xenòfobs van atacar.La implicació de Vox amb la concentració d'extrema dreta no és notícia. Aquest divendres es va identificar l'home que cridava consignes a la concentració amb un megàfon -amb frases com "aquesta és la nostra terra i s'ha de defensar"- i liderava la protesta. Es diu Jordi De la Fuente i és un destacat militant de Vox. En un vídeo mostra el seu suport als veïns que "pacíficament" van atacar l'alberg aquest dijous a la nit. De la Fuente va ser, a més, un destacat membre del Movimiento Social Republicano (MSR), un grupuscle de tarannà neonazi, i de Plataforma per Catalunya (PxC), tal com recollia al seu blog el periodista Xavier Rius Sant Al vídeo, De la Fuente diu que la mobilització "no és qüestió de masclisme sinó de supervivència" i carrega contra tots els partits de l'arc parlamentari de Catalunya. "Fins i tot el PP i Cs van votar a favor de donar una 'pagueta' a aquests 'elements' de 674 euros", afirma. El que no diu De la Fuente és que aquesta "pagueta" la reben tots els exmenors no acompanyats tutelats per la Generalitat, independentment del seu origen.El Masnou va viure moments de tensió dijous a la tarda. Ultres del municipi van convocar la població a les 20 hores per manifestar-se en contra dels menors no acompanyats, arran de l'intent d'agressió sexual que es va produir la matinada de dissabte , durant la festa major de Sant Pere. Però els antifeixistes els van plantar cara: diverses entitats també van decidir fer una crida a combatre el racisme i la xenofòbia. Més de 400 persones es van encarar -separades per quatre furgonetes de l'ARRO- davant de l'ajuntament del municipi.Si bé els ultres havien convocat a les 20 hores, la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou i altres entitats i partits polítics van decidir fer un clam a la població a concentrar-se una hora abans. En total, uns 400 veïns i veïnes van acudir a la demanda de la xarxa d'acollida del municipi, mentre que els que criminalitzen els menors no acompanyats no arribaven a la cinquantena, segons expliquen fonts consultades perpresents al lloc dels fets.La portaveu de la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou, Alicia, va explicar que la concentració volia, primer de tot, condemnar una vegada més l'intent d'agressió de dissabte, "però també dir que no es pot criminalitzar tot el col·lectiu de menors estrangers no acompanyats". Segons la portaveu, els convocants de la concentració ultra "han aprofitat l'intent d'agressió per atacar-los, i ja fa tres dies que escalfen el personal a través de les xarxes".Segons van explicar testimonis presents a la manifestació, part dels ultres van decidir dirigir-se cap a l'alberg on resideixen menors del centre d'acollida per entrar a l'edifici. Des de la Xarxa "confiaven" que la policia reaccionés, ja que asseguraven que hi van amb males intencions. Al Masnou fa dies han aparegut pintades racistes com "Mena que vea, mena que pateo". A l'alberg hi viuen una cinquantena de menors.Pel que fa a l'agressió del dissabte passat, des del consistori recorden que "no es va arribar a produir perquè els amics del detingut, també menors tutelats, van recriminar-li l'actitud i se'l van endur". Per això l'Ajuntament del Masnou també expressava aquest dimecres que "no es pot generalitzar" ni "estigmatitzar el col·lectiu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor