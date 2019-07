Mas aposta per no convocar eleccions després de la sentència: «No ha de ser la solució fàcil»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha descartat l'opció de convocar eleccions després de la sentència del judici de l'1-O en cas que sigui condemnatòria perquè "no pot ser la solució fàcil". "Posaria en risc la majoria al Parlament", ha alertat en una entrevista al diari ARA , per afegir després que aquest seria "el millor regal" que se li pot fer a l'Estat. D'altra banda, Mas ha explicat que la reacció ciutadana "ha de ser contundent i pacífica" per poder fer arribar el missatge "arreu del món".L'expresident també s'ha referit a la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president espanyol, de la qual és partidari, encara que ha reconegut que no confia que sigui "la solució" a conflicte amb Catalunya. "Però com a mínim s'hi pot parlar d'alguna cosa i sobretot podem protegir-nos a nosaltres", ha explicat, tot insistint que cal un govern "que no pretengui enfonsar-los cada dia en la misèria".A l'entrevista, Mas ha explicat que encara que JxCat no s'ha pronunciat definitivament sobre el posicionament en relació a la investidura, té clar que si es poguessin "deslligar" a curt termini de l'Estat i crear l'estat català, seria partidari de desentendre's del que passa a la política espanyola, però com que no ho veu possible aposta per "jugar políticament al marc espanyol".En aquest sentit, en cas d'un govern entre PSOE i Podem ha dit que cal emplaçar-los a posar una solució sobre la taula, encara que no ha confiat que un referèndum acordat sigui possible. "No m'imagino l'Estat seient amb les institucions catalanes i acordant els termes d'un referèndum en què es plantegi la possible independència de Catalunya", ha descartat. En relació al judici, també s'ha mostrat partidari del diàleg i ha assegurat que en cas de condemna al judici de l'1-O "no es pot restar impassible" i ha apostat per buscar interlocutors a Madrid, com va proposar l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, i "parlar de solucions polítiques".Pel que fa al full de ruta independentista, Mas ha apostat per "anar creixent en majoria", que sigui "clara" i pugui provocar una "reacció de legitimitat" a nivell internacional. Ha descartat posar terminis, que creu que són "una barrera" que es pot girar en contra "com un bumerang". Ena quest sentit, ha reconegut que el termini de 18 mesos per a la independència que va preveure Junts pel Sí "va ser un error" i ha retret que se'ls "pressionés massa".D'altra banda, Mas ha destacat la necessitat d'endreçar l'espai de JxCat perquè "hi ha molta gent que se sent orfe". En aquest sentit, ha posat com a límit per a la recomposició finals d'aquest estiu per passar d'una "marca" com JxCat, amb el PDECat, la Crida i independents, a "una organització ben endreçada" que ha confiat que pugui liderar Carles Puigdemont. Davant les dificultats per poder representar totes les sensibilitats, Mas ha explicat que cal "trobar tots els punts en comú" i ha assegurat que no són "tan lluny de la millor visió del que Convergència va representar".Sobre quin serà el seu paper tant en la nova organització com a la política catalana, Mas ha assegurat que només vol "ajudar" encara que ha reconegut que segueix tenint "el sentit del deure intacte" i, per tant, si se li demanés que fes "alguna cosa" ho faria per "responsabilitat". En relació a una possible presidència de la Generalitat, Mas ho ha descartat a curt termini, i ha explicat que "quan hagin passat els mesos que hagin de passar, ja es veurà".

