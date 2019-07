Kylie Minogue porta un Cruïlla de rècord a un altre nivell

Marc Gili, cantant de Dorian, al Cruïlla Foto: José M. Gutiérrez

El públic ha cantat, ballat i vibrat amb el directe de Dorian Foto: José M. Gutiérrez

Cala Vento, un altre dels catalans, al Cruïlla Foto: ACN

Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, al Cruïlla Foto: ACN

Jordi Herreruela, director del Cruïlla, a la roda de premsa Foto: ACN

Kylie Minogue ha portat el Cruïlla a un altre nivell en el seu desè aniversari. Es feia complicat imaginar-se una diva com l'australiana en el marc d'un festival com la cita barcelonina, però sembla que el seu eclecticisme també l'acosta a artistes més propis de Cap Roig, Porta Ferrada o Peralada, més habituats a xous totals com el que s'ha viscut avui a l'escenari Estrella Damm.Però avui el Cruïlla ha tornat a ser el Cruïlla i el seu eclecticisme ha inclòs propostes com Jorge Drexler, Love of Lesbian, El Petit de Cal Eril, Years&Years o Parov Stelar. Aquesta diversitat i el dia extra que ha tingut l'aniversari han enfilat el nombre d'assistents fins als 77.000, 20.000 més que l'any passat.I l'aposta ha valgut la pena. Una desena de ballarins i ballarines que han anat canviant d'indumentària, grans projeccions, banda, un escenari adaptable, dues coristes i un total de cinc vestits per a cada etapa del concert -i de la seva carrera- han estat els ingredients que ha posat l'australiana a la coctelera. I ha sortit deliciós i ha fet les delícies de les 15.000 persones que han vibrat durant més d'una hora i mitja al ritme de 25 grans èxits pop i disco com Locootion, Can’t get you out of my head, Getta Put My Way, All the lovers o In your eyes i algunes de les del seu nou disc, Golden.El de Kylie ha estat un concert apoteòsic, però el Cruïlla ha començat a la tarda i amb l'eclecticisme que el defineix. El brasiler Seu Jorge i la maliana Oumou Sangaré han estat els encarregats d'obrir les portes a ritme de samba i de ressons africans, respectivament.Als més matiners els ha saludat un ruixat d'estiu que feia preveure el pitjor. I ha enganxat de ple els assistents d'El Petit de Cal Eril. Sortosament han estat 10 minuts i la banda capitanejada per Joan Pons ha pogut presentar el seu nou Energia Fosca, que ha acompanyat de Som transparents, Les lletres no fan les paraules o Amb tot, cançons que aconsegueixen una comunió perfecta amb el públic, gran part del qual aguantat estoicament la pluja.Després ha estat el torn del soul i el groove de Michael Kiwanuka, que presentava les cançons Love&Hate. L'artista, que té padrins com Adele, Kanye West i que ha telonejat Mumford and Sons, ha fet ballar els assistents amb peces com Cold Little Heart, cançó d'obertura de la sèrie Big Little Lies o Home Again.Una altra característica del Cruïlla és l'aposta pels grups de casa. A banda del de Cal Eril, avui també han tocat Cala Vento i Dorian. Tant Aleix Turon (dels empordanesos) com Marc Gili hi han fet referència. Els barcelonins jugaven a casa i presentaven Justícia Universal, del qual han tocat Algunos Amigos, Buenas intenciones o La Isla. Però quan han fet vibrar el públic de debò amb el seu electro-pop ha estat amb els ja clàssics A cualquier otra parte Arrecife o Los amigos que perdí (amb la col·laboració de Santi Balmes).El duet català ha aconseguit aplegar diversos centenars de persones a l'escenari Radio 3 malgrat coincidir amb Minogue. Cançons com Enamorado de ti, Abril o Isabella Cantó han acompanyat les noves creacions que componen Balanceo, el seu nou treball i amb el qual ja han visitat Mèxic i que es troben presentant per sales i festivals de l'Estat.Enmig de tantes propostes ballables i frenètiques, per rebaixar les revolucions, la millor medecina és Jorge Drexler. L'uruguaià és sinònim de calma i elegància i es troba en un moment de forma excepcional: va guanyar tres Grammys Llatins per Salvavidas de Hielo, el seu últim LP, i per Telefonía, que es va emportar el premi a la millor cançó.I per cloure la festa: Love of Lesbian, aposta segura per tancar un festival que ja els ha vist tres vegades. Un dels grups més respectats de l'indie espanyol i que penja el cartell de sold out per totes les sales on passeja ha estat l'escollit perquè el públic marxi amb un regust immillorable de boca d'aquesta desena edició del Cruïlla.La desena edició ha quedat marcada no només pels 77.000 espectadors i pels artistes que hi han actuat, sinó també pel “tomb” cap a un esdeveniment “pluridisciplinari”, en paraules del seu director, Jordi Herreruela en la roda de premsa d'aquest dissabte a la tarda. Les xifres: 14.000 en la jornada inaugural extraordinària de dimecres amb Black Eyed Peas, 15.000 el dijous, 25.000 la nit de divendres i 23.000 aquest dissabte. Això significa 20.000 persones més que l’any passat, però enguany amb una nit més.Així, el certamen s'ha obert a noves propostes i activitats paral·leles més enllà de la música. Per exemple, el "Cruïlla Comedy", pel qual, entre divendres i dissabte, hi han desfilat monologuistes com Adri Romero, Valeria Ros, Modgi, Charlie Pee o Iggy Rubin sota la baruta de Tomàs Fuentes, que ha exercit com a mestre de cerimònies i curador. També hi ha hagut espai per a la reflexió. Capitanejades per Agnès Marquès, a les "Cruïlla Talks s'hi han pogut sentir veus com la d'Òscar Camps, d'Open Arms, l'activista brasiler Marcelo D2 o la impulsora del #MeToo Tarana Burke.“És possible fer un creixement sostenible, sense tenir un gran impacte”, ha comentat al voltant d'aquesta via d’increment de dies, però també sobre l’aposta per la “sostenibilitat ambiental”. Herreruela ha destacat que el Cruïlla és avui un esdeveniment “pràcticament de plàstic zero”. Aquestes novetats, juntament amb l'entrada de al tecnologia 5G, "han vingut per quedar-se", ha afirmat Herreruela, mentre obria la porta als "reptes pendents": "La moda i l'esport".

