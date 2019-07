VÍDEOS Cremen dos dipòsits d'isobutà i la nau d'una empresa de Tarragona

Els Mossos tallen tots els accessos al polígon Entrevies, on cremen dos dipòsits d'isobutà. no hi ha hagut ferits. Informa @JonathanOca https://t.co/OzX2f3lRmQ pic.twitter.com/wU9ADPGnbX — NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de julio de 2019

Almenys 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi de dos dipòsits d'isobutà i la nau de l'empresa Miasa Logística. La companyia està ubicada al polígon Entrevies de Tarragona.L'autovia de Salou està tallada en tots dos sentits. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc unitats del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Tarragona.De moment, segons fonts de Protecció Civil, no hi ha cap persona afectada o atesa pel SEM per causes d'aquest accident. A més, només s'ha decretat confinament als treballadors del polígon afectat. En cap cas als barris de Ponent i de Campclar.Des de Protecció Civil alerten als ciutadans que no s'acostin al polígon i que noten molèsties que tanquin les finestres. S'ha activat l'alerta PLASQCAT però no han sonat les sirenes de ris químic perquè només és necessari el confinament a la zona de la indústria, al polígon Entrevies. El 112 ha rebut centenars de trucades de ciutadans alertant dels fets.Les mesures del grup de control ambiental, a uquart de cinc de la matinada, preses a la zona de Tarragona donen valors dins la normalitat i segons fonts oficials, no es detecta la presència de productes tòxics.Més imatges de l'incendi, cedides pels veïns de la zona:Els Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Local de la Canonja tallen els accessos a l'N-340 i a la C-31B.

