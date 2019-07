VÍDEOS Cremen dos dipòsits d'isobutà en una empresa de Tarragona

Els Mossos tallen tots els accessos al polígon Entrevies, on cremen dos dipòsits d'isobutà. no hi ha hagut ferits. Informa @JonathanOca https://t.co/OzX2f3lRmQ pic.twitter.com/wU9ADPGnbX — NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de julio de 2019

Almenys 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi de dos dipòsits d'isobutà a l'empresa Miasa Logística. La companyia està ubicada al polígon Entrevies de Tarragona.L'autovia de Salou està tallada en tots dos sentits. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc unitats del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Tarragona.De moment, segons fonts de Protecció Civil, no hi ha cap persona afectada o atesa pel SEM per causes d'aquest accident. A més, només s'ha decretat confinament als treballadors del polígon afectat. En cap cas als barris de Ponent i de Campclar.Des de Protecció Civil alerten als ciutadans que no s'acostin al polígon i que noten molèsties que tanquin les finestres.Les mesures del grup de control ambiental, a uquart de cinc de la matinada, preses a la zona de Tarragona donen valors dins la normalitat i segons fonts oficials, no es detecta la presència de productes tòxics.Més imatges de l'incendi, cedides pels veïns de la zona:Els Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Local de la Canonja tallen els accessos a l'N-340 i a la C-31B.

