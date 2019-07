Més independentistes que independentisme

L'1 d'octubre va marcar un punt d'inflexió. Unitat per fer el referèndum, divisió sobre com calia gestionar-ne el resultat i, des del 21-D, junts contra la repressió i per gestionar l'autonomia. Els actors independentistes han transitat aquests gairebé dos anys sense full de ruta republicà unitari, i el que era un secret a veus que cap cimera - sembla que tampoc la de Ginebra del dissabte - havia aconseguit resoldre ho compliquen encara més els pactes municipals. Es pot parlar d'independentistes però parlar de l'independentisme com un bloc que actua amb un diagnòstic i estratègia compartida és, ara per ara, impossible. la socialista Núria Marín , i no pas el candidat proposat per ERC -que té els mateixos escons que els socialistes i el suport extra del diputat de Tot per Terrassa garantit-, obre una clara esquerda. Sobre això us deixo les opinions, una relativitzant-ho i l'altra més alarmant, de Germà Capdevila de Jordi Costa . També l'entrevista quefa al nou alcalde d'ERC a Lleida, Miquel Pueyo, que, fidel al seu tarannà dialogant, fa vots per estendre a tot el país el pacte que ell té a la Paeria amb JxCat i el Comú.El pacte de la Diputació, ordit pel PDECat, beneït per Carles Puigdemont i que només ha tingut la, per ara discreta, oposició interna de Quim Torra, és poc comparable amb la vintena de municipis que JxCat governa amb el PSC com a soci i amb la desena on és ERC qui ho fa amb els mateixos aliats . A les diputacions hi ha una lògica nacional -que s'ha aplicat a les de Tarragona, Lleida i Girona per fer pactes JxCat-ERC- i no hi influeixen dinàmiques locals o personals.JxCat va sortir malparada de les municipals. Ha perdut les alcaldies de Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat, Figueres i Tàrrega, haurà de compartir les de Manresa o la Seu d'Urgell, se li escapen tres presidències de diputació i és marginal a la corona metropolitana. I ERC les va guanyar amb un resultat que li ha donat les alcaldies i les diputacions de Lleida i Tarragona entre d'altres. Però la seva poca traça negociadora i els interessos de la resta per barrar-li el pas l'ha deixat sense l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La segona i la tercera institució del país se'ls resisteixen, i el reviscolat PSC és el gran beneficiari de la situació.Aquesta setmana estarà plena d'intents de reconduir la situació, propostes que se saben inviables però pensades per salvar el relat , i crides a aïllar el que ha passat a la Diputació i pot passar al consell comarcal del Maresme -en d'altres, com el del Garraf o l'Anoia, ja s'ha consumat. Seguirem escoltant crítiques gruixudes als partits en genèric, obviant que l'alternativa és el cabdillisme i el populisme. Queda, però, que ningú pot parlar ja en nom de la unitat mentre aquesta no es practiqui.



L'hora de la Laia i el Lluís. L'independentisme es manté unit en la denúncia de la repressió. Avui jutgen la Laia i el Lluís, dos veïns de l'Hospitalet i membres del CDR acusats de desordres públics el passat març després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Toca fer-los costat i denunciar l'orgia repressora d'un sistema judicial que demana per ells fins a sis anys de presó. Us deixo l'article que en va escriure Jordi Muñoz.

Ferran Casas i Manresa

és professora de Política Internacional a la UB i experta en temes de seguretat. Aquest cap de setmana escrivia, després dels incidents del Masnou , un interessant article a El Periódico sobre els MENAs i com ha canviat el context de l'acollida per part de les administracions. La seva conclusió era contundent: "Arriben problemes i busquem responsables als quals culpar o, pitjor encara, deixem que els arguments racistes s'estenguin com una taca d'oli". Sobre els MENAs us deixo també l'article que vaig escriure i el deEls col·lectius en defensa del dret a l'habitatge de Barcelona s'han bolcat amb la defensa del bloc ubicat al número 99 del carrer Hospital, al Raval. Us aconsello recuperar el reportatge d'. La trentena de persones que hi viuen han rebut un avís de desnonament amb data oberta, sol·licitat pel fons d'inversió Blackstone, propietari de l'immoble. Els veïns estan agraïts pels suports rebuts, entre els quals, però,. La plataforma ha difós les convocatòries per defensar l'edifici però la seva presència en les mobilitzacions ha estat escassa. Alguns dels col·lectius d'habitatge de la ciutat atribueixen novament el fet a la incomoditat que genera a la PAH qualsevol reivindicació que pugui afectar directament l'Ajuntament encapçalat per Ada Colau, que havia liderat la plataforma i on han acabat fent política alguns dels seus activistes.Tal dia com avui de l'any 1989, fa exactament 20 anys, el polític, empresari i advocat argentí. Nascut el 1930, era el candidat del partit Justicialista i va estar-se deu anys a la Casa Rosada, la seu de la presidència, ja que va poder fer un segon mandat. Després ho va tornar a provar sense èxit. Les polítiques de Ménem van estar marcades pel gir dretà de l'economia i les privatitzacions massives per intentar reflotar l'economia del país, que va tenir alguns anys de creixement. Aquest vídeo repassa la seva presidència, marcada per les privatitzacions i els indults a militars colpistes. Quan va deixar la presidència va tenir problemes amb la justícia.El 8 de juliol de l'any 1957 -en fa 62- va néixer a las Cuevas de Almanzora, a Sevilla, el periodista, que des del 2015 presenta el programa matinal de la Cadena Cope. Herrera va treballar a Ràdio Mataró i a Ràdio Miramar els anys que va viure a Catalunya. Ja a Madrid, va passar de la música als informatius i ràpidament es va convertir en un dels referents mediàtics de la dreta. A Herrera li agraden els toros i les processons de Setmana Santa. Era del Barça però el va canviar pel Betis en considerar-lo massa independentista. Herrera va acabar divendres la temporada radiofònica i així la va valorar des de Doñana . Molt autèntic.

