Dos ferits lleus en una baralla davant un centre de menors tutelats a Calella

Dues persones van resultar ferides lleus en una baralla entre dos grups davant un hotel on s'allotgen menors migrants no acompanyats a Calella. Fonts policials han explicat que l'avís es va rebre a dos quarts de cinc de la tarda per una baralla a l'espai públic i s'hi van desplaçar quatre unitats del SEM. Segons ha avançat Ràdio Calella Televisió , l'enfrontament hauria estat entre menors migrants i membres de la comunitat gitana, encara que la policia catalana no ho ha pogut confirmar. Els Mossos han obert diligències sobre el cas i continuen investigant els fets.En una entrevista a RCTV, l'alcaldessa de la ciutat, Montserrat Candini, ha demanat que no es criminalitzi el col·lectiu i ha destacat que les actituds incíviques per part de MENA són del 8% respecte a la resta de persones de la seva franja d'edat, de manera que, com ha insistit, el 92% de les actituds incíviques són d'altres persones."No volem actituds incíviques per part de ningú, evidentment tampoc per part dels MENA, però no ho fem més gran del que és", ha demanat. D'altra banda, i com ha explicat RCTV, l'ajuntament de la ciutat defensa que l'hotel "no és el millor lloc" per acollir els joves.

