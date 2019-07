Nous detalls de la cimera independentista a Suïssa

Cimera de partits i entitats independentistes a Suïssa. La trobada, aquest dissabte, ha comptat amb la presència de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra, així com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, altres dirigents de la formació republicana al Govern i representants de la CUP, l'ANC i Òmnium.La trobada ja estava prevista de feia dies, però ha agafat molta més rellevància en les últimes hores arran del xoc entre ERC i JxCat pel pacte dels postconvergents amb el PSC a la Diputació de Barcelona, que ha obert una esquerda al Govern . Sobre la taula hi ha hagut la unitat estratègica i la resposta a la sentència del Tribunal Suprem.Tot i que la trobada no s'hagi convocat arran de la crisi pel pacte a la Diputació, aquest ha estat un dels assumptes estrella de la reunió. En el context d'aquesta, l'intercanvi de retrets entre JxCat i ERC ha estat intens i la resta d'actors s'han posicionat en contra de l'acord amb els socialistes.L'acord entre postconvergents i socialistes, de fet, ha rebut intenses crítiques des de l'independentisme. No només des d'ERC i la CUP, sinó també per part de dirigents de JxCat, i fins i tot de l'entorn de Carles Puigdemont.El pacte ha posat també de manifest -a la vegada que l'ha accentuat- el deteriorament actual de les relacions entre les diverses formacions independentistes, amb l'escenari de les eleccoins cada cop més factible, i amb dirigents d'ERC (com Gabriel Rufián) apostant obertament per un pacte amb els comuns i no amb JxCat.Aquest deteriorament també s'ha detectat i cridat a a revertir des de les entitats: ho va fer poques hores abans que es confirmés l'acord a la Diputació l'ANC, amb un anunci de la manifestació de la propera Diada en què cridava els partits a la "unitat estratègica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor