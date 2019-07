Presó sota fiança per a un dels acusats de violar una noia a la platja del Somorrostro de Barcelona

El magistrat del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha acordat enviar a presó provisional sota fiança de 10.000 euros un dels acusats de violar una noia a la platja del Somorrostro de Barcelona el dijous a la matinada. El segon detingut ha estat alliberat ja que la víctima no l'ha reconegut, encara que continua investigat pels fets.Els dos acusats, de 22 anys i de nacionalitat suïssa, van ser detinguts per la Guàrdia Urbana a una discoteca del Front Marítim després que amics de la víctima els alertessin. Segons fonts pròximes al cas, els dos detinguts haurien conegut la víctima al centre d'oci nocturn, on ja l'haurien intentat forçar als lavabos, abans de violar-la a la platja.Els responsables de seguretat van fer fora els dos joves del local i la Guàrdia Urbana els va detenir. La causa continua oberta per delicte d'agressió sexual.

