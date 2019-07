VÍDEO Els pagesos combaten de tu a tu les flames per impedir que l'incendi del Bages s'estengui

Pagesos de la zona ajuden en les tasques d'extinció de l'incendi de Rajadell, que ha obligat a tallar l'Eix Transversal a l'alçada dels Pk 122-123, segons @transit En aquests moments, treballen a la zona 21 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris de #bomberscat pic.twitter.com/cY2y64iHoU — Bombers (@bomberscat) 6 de juliol de 2019

Una vintena de dotacions terrestres dels Bombers i vuit mitjans aeris treballen per extingir un incendi de vegetació agrícola que s'ha declarat aquest dissabte a primera hora de la tarda a Rajadell, al Bages. La superfície afectada, encara per determinar en hectàrees, és un camp segat de cereal amb palla estesa, a més d'una petita zona d'arbres.En aquest incendi a Rajadell, els avions de vigilància i d'atac dels Bombers s'estan centrant en el flanc esquerre, on també treballen pagesos amb els seus tractors per impedir que el foc avanci. A més, els helicòpters estan fent descàrregues d'aigua al flanc dret.Sobre el paper vital dels pagesos, precisament, els Bombers han difós unes imatges a les xarxes socials en què s'aprecia com un tractor ataca directament les flames per evitar que s'estenguin.

