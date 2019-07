VÍDEOS Estabilitzat l'incendi de vegetació al Bages

En aquest incendi de Rajadell, per exemple, els avions de vigilància i atac #bomberscat s'estan centrant en el flanc esquerre, on també hi treballen pagesos amb els seus tractors per impedir que el foc avanci. Els helicòpters fan descarregues d'aigua al flanc dret pic.twitter.com/t83FlR59pa — Bombers (@bomberscat) 6 de juliol de 2019

Pagesos de la zona ajuden en les tasques d'extinció de l'incendi de Rajadell, que ha obligat a tallar l'Eix Transversal a l'alçada dels Pk 122-123, segons @transit En aquests moments, treballen a la zona 21 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris de #bomberscat pic.twitter.com/cY2y64iHoU — Bombers (@bomberscat) 6 de juliol de 2019

L'incendi agrícola de Belianes ja està CONTROLAT. Ara hi treballen 12 unitats terrestres de #bomberscat — Bombers (@bomberscat) 6 de juliol de 2019

Imatge aèria del foc a Rajadell (Bages). Foto: Bombers de la Generalitat

La C-25, tallada pel fum del foc de Rajadell, al voltant de les quatre de la tarda Foto: Cedida

Una trentena de dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte a la tarda en un incendi de vegetació agrícola a Rajadell (Bages), que ha estat estabilitzat a les sis de la tarda. Els Bombers han rebut l'avís cap a dos quarts de quatre de la tarda, quan s'ha decidit "atacar amb contundència" el foc per tal d'escurçar el temps de control i poder disposar de recursos si comencés un altre incendi de manera simultània. Poc abans de dos quarts de sis ja no hi havia cap front actiu.En aquest incendi a Rajadell, els avions de vigilància i d'atac dels Bombers s'han centrat primer en el flanc esquerre, on també hi han treballat pagesos amb els seus tractors per impedir que el foc avanci. Un focus secundari de l'incendi ha obligat a tallar des de poc abans de les cinc de la tarda l'Eix Transversal a l'altura dels quilòmetres 122 i 123 a causa del fum, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).En paral·lel, els Bombers també han hagut de treballar en un altre incendi de vegetació agrícola a Belianes, a l'Urgell. Fins allà s'hi han desplaçat una dotzena de dotacions terrestres i dos mitjans aeris. S'ha considerat controlat poc després de les cinc de la tarda.

