Crida a la solidaritat per ajudar econòmicament als afectats pel devastador incendi de l'Ebre

Els membres de la plataforma Rebrotem en la roda de premsa en què han presentat la campanya. Foto: ACN



El col·lectiu ha explicat que hi ha pagesos que no poden regar les seves oliveres perquè el foc ha cremat el sistema de regadiu. Davant d'això, ha destacat que volen donar una resposta als afectats en els pròxims 40 dies amb els diners recaptats. "Ens toca arremangar-nos per tornar a cultivar aquestes terres i recuperar els espais agrícoles i forestals i posar en valor el territori i la urgència que necessita", ha afegit Heredia.



Segons els responsables de la iniciativa, les persones que vulguin ajudar podran fer donacions de 10, 50, i 80 euros. Els participants rebran un premi segons l'import, com samarretes o ampolles d'oli per posar en valor el producte de les comarques afectades. També podran de forma simbòlica el seu nom a les parcel·les i així apadrinar-les.



La plataforma Rebrotem ha engegat una campanya de crowdfunding per recaptar entre 50.000 i 250.000 euros per ajudar els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, Les Garrigues i el Segrià. El col·lectiu ha fet una crida a la solidaritat de tot el país aquest dissabte des de Flix (Ribera d'Ebre) per donar resposta als danys causats per un foc que encara no està extingit.El portaveu de Rebrotem, Roger Heredia, ha explicat que es podran fer aportacions de diversos imports i que així es podrà apadrinar hectàrea per hectàrea la superfície calcinada -més de 5.000 en total-. També tenen previst organitzar activitats solidàries, com partits de futbol o concerts, durant els propers tres mesos."El sud de Catalunya demana solidaritat als nostres germans, que ens ajudin, nosaltres ja ens arremangarem i ens posarem a recuperar el sector primari, que és el tresor d'aquestes terres", ha subratllat el portaveu de la campanya Rebrotem. La iniciativa, nascuda fa una setmana arran de l'incendi que ha calcinat unes 5.000 hectàrees a les comarques de la Ribera d'Ebre, Les Garrigues i el Segrià, vol aglutinar i coordinar tots els ajuts per als afectats. Per això, han posat en marxa una campanya de crowdfunding a través de la pàgina web rebrotem.cat.

