Rufián també fica cullerada en la crisi amb JxCat amb una duríssima crítica

El problema no es solo darle la presidencia de la 3ª institución del país al PSC para evitar que la tenga ERC, el problema es si también lo harán con la 1ª.



Cuando el amo te invita a dar una vuelta en coche o es para que te sientes al lado o es para que se lo limpies.



Ya basta. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 6 de juliol de 2019

Gabriel Rufián ha desfermat el seu verb contra JxCat a les xarxes socials, en relació al pacte de JxCat amb el PSC per donar la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes . En una piulada a Twitter, Rufián s'ha sumat a les moltes altres veus d'ERC -i de la resta de l'independentisme , incloent-hi JxCat i fins i tot l 'entorn proper a Carles Puigdemont - que han carregat contra el pacte. I amb una especial virulència.Rufián ha deixat palès el seu descontents quan ha considerat que el pacte només respon a la voluntat que els republicans no presideixin "la tercera institució del país", quan s'ha preguntat si JxCat també faria el mateix "amb la primera", i quan ha vingut a comparat JxCat amb un servent dels socialistes: "Quan l'amo et convida a fer un tomb en cotxe és perquè seguis al costat o perquè l'hi netegis", ha etzibat.

