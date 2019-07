Cs titlla d'«infàmia» el pacte a la Diputació de Barcelona

La portaveu parlamentària de Ciutadans, Lorena Roldán, ha assegurat aquest dissabte que el pacte entre PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona és una "infàmia". En declaracions als mitjans, Roldán ha afirmat que el PSC és "incorregible" i ha lamentat que prefereixi pactar amb "nacionalistes i populistes", amb aquells que anomenen Cs "bèsties tarades" i que van fer "un cop a la democràcia".L'acord per governar la Diputació ha rebut nombroses critiques des d'ERC, la CUP i fins i tot des de JxCat i el propi entorn de Carles Puigdemont Roldán també ha dit que després d'aquest acord a Cs li és "impossible" arribar a un acord d'investidura amb el PSOE perquè l'únic que vol el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, és "trencar la unitat i la igualtat dels espanyols pactant amb nacionalistes per conservar el poder".Per altra banda, després que el TSJC hagi citat Buch a declarar com a investigat per la seva actuació com alcalde de Premià de Mar l'1-O, Roldán ha dit que això succeeix quan un polític "no està al servei de la ciutadania sinó de la causa separatista".La portaveu de Cs ha dit que demanaran la compareixença de Buch al Parlament perquè doni explicacions sobre aquest fet. S'ha mostrat preocupada perquè Buch estigui imputat havent d'estar al capdavant dels Mossos.

