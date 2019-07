Miquel Pueyo: «El consens de Lleida és pioner i exportable arreu»

"Tinc una certa edat i no cauré en la part de narcisisme que es pot amagar rere el poder. El verí del poder no em picarà"

Miquel Pueyo (1957) rep al seu nou lloc de treball, el despatx d'alcaldia de la Paeria de Lleida que encara conserva tot el mobiliari de l'antic paer en cap. Amb texans i camisa, la imatge del nou batlle difereix d'aquella de corbata i sabata que ja era costum al consistori. Pueyo, un històric d'ERC, assegura que arriba a l'alcaldia amb maduresa i prou experiència política com per no perdre's en les vanitats del poder, per bé que demana temps per posar en marxa un govern que haurà de canviar les dinàmiques creades per quatre dècades de poder socialista a la ciutat. Tem que el deute municipal limiti les polítiques del nou executiu i avança que el català tornarà a ser predominant a la Paeria després del "pacte del bilingüisme" entre PSC i Ciutadans.- Sempre vaig visualitzar que la nostra podria ser la llista més votada, i aquesta idea al principi no era majoritària dins del partit. Tenia el batec que això podia passar i vaig estar molt tranquil, també la nit electoral. En la sessió d’investidura sí que vaig viure moments intensos, emotius i amb una sensació de vertigen perquè m’enfrontava a l’assumpció d’una gran responsabilitat i a la tasca de tirar endavant un canvi polític a la Paeria. Per això vaig fer un gest amb la vara.- Pretenia simbolitzar que jo sóc un més. Sóc l’alcalde però estic fet de la mateixa pasta que la resta de regidors.- Entenc que la figura del paer en cap té un simbolisme que requereix de certes obligacions protocol·làries, però mai no he tingut fascinació pels gestos del poder. No m’agraden els lideratges d’estructures jeràrquiques ni tampoc haver-me de disfressar de res. Tinc una tendència a la informalitat controlada i, en la mesura del que pugui, intentaré portar la mateixa vida.- La nostra història no l’escriurem nosaltres i la memòria és relativa. Centrem-nos en millorar les condicions de vida dels nostres contemporanis i que siguin les properes generacions les que facin les lectures que pertoquin. No obstant, sí que sóc conscient de formar part d’aquest canvi històric i de ser la cara visible de l’inici d’una nova etapa que no només és la que pretenia ERC. També les altres formacions del govern de la Paeria ho volien i fins i tot certs entorns socialistes, que admetien que tocava canviar.- Tinc una certa edat. Estic instal·lat en una maduresa que em permet tirar la vista enrere i veure que vaig ser diputat al Parlament de Catalunya amb 29 anys, que vaig poder ser testimoni des de les repúbliques bàltiques de com s’esquerdava l’URSS, d’entrevistar-me a Zagreb amb Franjo Tudjman juntament amb altres companys... he tingut interessants aprenentatges que m’han proporcionat grans experiències. Sincerament crec que no cauré en la part de narcisisme que s’hi pot amagar rere el poder. He fet el pas per ser alcalde i tinc responsabilitats, és cert, però el verí del poder no em picarà (riu) i si ho fes, els del meu voltant m’avisarien. No tinc un entorn cortesà que em canti les excel·lències.- Ens havien arribat a dir que no representàvem tots els ciutadans de Lleida, i he anat escoltant algunes expressions que m’han fet pensar que no han superat la derrota electoral. Però això s’ha acabat i és necessari que passem pàgina i que ens enfoquem en la nova legislatura. Nosaltres hem estat generosos i tolerants amb el cartipàs. L’exalcalde Fèlix Larrosa volia ser cap de l’oposició , una figura que des del govern no la consideràvem especialment moderna. Ara bé, si això ha de servir per contribuir al diàleg i a una major confiança, doncs acceptem la petició.- Em va enviar un missatge de felicitació, igual que va fer Antoni Siurana, i vaig coincidir en un acte amb ell. Ens vam saludar breument.- L’anterior executiu en tenia vuit amb àrees molt àmplies. A Serveis Socials hi havia una dedicació molt limitada per part del regidor, i creuem que el model de dedicació exclusiva és el que garanteix la governabilitat. Nosaltres hem fet molts números i hem rebaixat un 4% els salaris dels regidors, però resulta que alguns partits de l’oposició hi han votat en contra. Els grups municipals podrien fer autocrítica, sobretot en les pretensions de dedicacions exclusives i personal de suport...- La Paeria és un tren en marxa al que hem pujat però que no podem aturar. Aquí s’han de pagar nòmines, factures... no podem frenar. Durant un temps ens estarem organitzant, i per això demano 200 dies, no 100. Quan entres a gestionar un ajuntament on un partit ha governat durant quatre dècades et trobes amb algunes maneres de fer que s’han tenyit dels executius que hi havia, però en aquesta casa hi ha professionals competents i molt preparats, encara que és cert que hi ha diferents nivells de motivació.- Hi havia gent que ens esperava amb ganes en termes professionals i fins i tot humans. A la ciutat passa de tot i haurem de simultaniejar els plantejaments a mitjà i llarg termini, la resolució de qüestions d’impacte i sobrevingudes com el cas dels temporers, que el darrer govern havia decidit no afrontar-lo, i la bona gestió de la informació. Hem de poder explicar les coses com són, i dir, per exemple, que el govern socialista va comprometre signatures en la seva darrera setmana en temes no menors com el vial de Torre Salses o la mobilitat amb patinets elèctrics.- No han estat elegants. Han augmentat el grau de compromís amb alguns projectes quan sabien que arribava un nou govern. Jo no ho hagués fet. Però actuarem en conseqüència amb el que nosaltres pensem.- Objectivament hi ha un àmbit en el qual som forts que és en l’agroalimentari. Se’ns hi identifica, i és lògic. D’altra banda, Lleida ha d’aspirar a ser una ciutat del coneixement; tenim 12.000 estudiants universitaris i una universitat molt bona en determinades àrees i bona en unes altres. Tenim bona base, però la marca de ciutat volem que sigui decidida i consensuada en un Consell de Ciutat en el qual hi pugui haver una setantena de persones de diferents espais i col·lectius. A vegades, els lleidatans oscil·lem entre una melancolia de ser massa lluny de Barcelona i un cofoisme excessiu per ser de Lleida. Podem trobar un punt intermig.- Políticament hem suscitat curiositat arreu del país, sí. Vivíem en una anomalia i hem pogut fer un acord pioner amb JxCat i el Comú que podria ser exportable a tot el país. Som tres forces de govern relligades per unes bases de transparència i renovació.- Sí. Tenim un gran deute i el volem acreditar amb una auditoria per saber els números reals. Crec que la capacitat d’inversió aquest any serà molt limitada i que la llosa del deute pesarà molt de temps. Hem de valorar també quines possibilitats tenim de renegociar amb els bancs i quines altres fonts de finançament tenim essent conscients que no podem augmentar la pressió fiscal. Tot això caldrà explicar-ho bé als ciutadans i no descarto fer una consulta per tal que sigui la ciutadania que ens marqui el camí de les inversions a prioritzar.- Hi podem haver reduccions per circumstàncies especials en relació amb la renda, per la via del medi ambient o per la cessió de solars a canvi de no pagar l’IBI, però no em veig amb cor de fer una valoració més àmplia. Vull ser prudent i realista.- La primera missió que ha de tenir aquesta comissió és la de fixar el relat del que va passar. Ara mateix els únics documents oficials que hi ha són els de la Fiscalia, i si algú els llegeix d’aquí uns anys es pot pensar que a Lleida una minoria intolerant va atacar les forces de seguretat. Un cop establert el relat del que va passar caldrà valorar si hi ha damnificats que necessiten ajuda per part de la Paeria, reconeixements o fins i tot impulsar accions jurídiques. Aquesta comissió pot ser incòmoda per alguns, però la veritat no ha de fer por.- D’aquell acord en van sorgir mesures com el canvi d’algunes senyals de trànsit o la impressió de centenars de programes de la Festa Major en castellà que no es van ni repartir. L’impacte d’aquell pacte va ser limitat però va reforçar una de les idees força de Ciutadans, el tema lingüístic. Van generar un problema allà on no n’hi havia perquè a Lleida no hi havia hagut mai tensió per la llengua. Ens comprometem a defensar el català a la Paeria i a protegir-lo com a llengua amenaçada que és.- Ho anirem valorant, però sí que li puc dir és que tornarem a la predominança tranquil·la del català a la Paeria com l’havia tingut sempre. Això no obsta que hi hagi documents que es puguin fer en castellà si es requereix.- Català, castellà, el francès el parlo força fluid i l’anglès el llegeixo millor que el parlo, però cada any intento fer el repte d’aprendre’n més.- No és el nostre model, certament, i no sé si tindrem l’oportunitat de frenar-lo perquè s’han accelerat actuacions de tipus legal. No puc afirmar que estiguem en condicions d’aturar-lo perquè ja hi ha procediments que estan aprovats i no podem començar a estripar papers, però sí que el revisarem. El govern anterior va voler deixar lligat tot el que va poder.- La majoria de polítics esquiven aquestes carteres perquè hi ha més a perdre que a guanyar, però jo com a delegat de Govern vaig tenir l’oportunitat de gestionar els serveis d’emergències i porto l’experiència de viure alguns incendis com el d’Horta de Sant Joan, on van morir bombers de Lleida. La gestió de la seguretat és una àrea inseparable de l’exercici del poder, i a la ciutat ja he fet la diagnosi que cal fer créixer l’àrea de Protecció Civil, que actualment és molt insuficient.- Sincerament no tinc una resposta definitiva. Estic en un moment en el qual escolto dins i fora del meu partit.- Fins que la crisi catalana no torni al carril de la política hi haurà inestabilitat, també a l’Estat espanyol. El govern espanyol ha de decidir què vol fer en aquest cas sabent que a altres països com Escòcia o a Irlanda del Nord es van solucionar amb diàleg els conflictes polítics que hi havia.

