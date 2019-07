El fundador de Cs Xavier Pericay també plega

Segueix la crisi a Ciutadans . Xavier Pericay, un dels fundadors del partit, també abandona els seus càrrecs a la direcció, segons avancen diversos mitjans madrilenys. Pericay, un dels impulsors del manifest del 2005 que va desembocar en la creació de Cs, va perdre al març les primàries del partit per designar el candidat e les eleccions autonòmiques a Balears, i hauria estat plantejant-se la seva marxa des d'aleshores.La seva renúncia, no obstant, arriba en plena crisi de la formació espanyolista per la discrepància de diversos sectors amb la política d'Albert Rivera de prioritzar els pactes amb la dreta i la ultradreta i ignorar el PSOE, en l'intent de desbancar els populars com a partit hegemònic de la dreta espanyola.La renúncia arriba menys de dues setmanes després de les de Toni Roldán , considerat com a mà dreta de Rivera; de l'exeurodiputat Javier Nart , i del que va ser candidat a les autonòmiques a Astúries, Juan Vàzquez A aquest degoteig de defeccions cal afegir-hi el cas de Manuel Valls, candidat independent de la formació taronja a Barcelona, que va ignorar la disciplina de vot del partit de Rivera en fer alcaldessa Ada Colau , cosa que va comportar l'immediat trencament amb ell de la direcció taronja.

