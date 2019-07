Iceta diu que no acceptar pactes entre partits «és incompatible amb la sensibilitat democràtica»

📹@miqueliceta: S'està intentant explicar que sense el PSC tot és millor, i és al contrari. La incapacitat d'acceptar acords entre forces polítiques diferents, és incompatible amb la sensibilitat democràtica exigible als responsables polítics del país". pic.twitter.com/6wgZVmDH0a — Socialistes (PSC) /❤️ (@socialistes_cat) 6 de juliol de 2019

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest dissabte que els partits respectin "les regles, les majories i els acords" i que s'intenti consolidar una "cultura política democràtica basada en el respecte i la convivència". Durant l'informe polític obert a la premsa del Consell Nacional del PSC, Iceta ha fet aquestes demandes després que els socialistes i JxCat hagin tancat un acord a la Diputació de Barcelona, que ha rebut nombroses critiques des d'ERC, la CUP i fins i tot des de JxCat i el propi entorn de Carles Puigdemont Així, el socialista ha criticat la "incapacitat d'acceptar la legitimitat" dels acords entre formacions polítiques i ha dit que això és "incompatible amb la sensibilitat democràtica exigible als diferents dirigents polítics". "Si no acceptem les regles de joc, qui ho farà", s'ha preguntat.Durant la intervenció ha reclamat que s'eviti el "sectarisme" i el bloqueig. El líder del PSC ha reclamat respecte pels mecanismes de la llei electoral que indica com s'obtenen les alcaldies, els presidents dels Consells Comarcals i de les diputacions. "Reconeguem la legitimat dels pactes assolits amb transparència i governem tots els partits sense perdre de vista el sentit institucional. Evitem el sectarisme i una política de blocs que paralitzi el país sense país", ha conclòs. Iceta ha ironitzat que partits critiquin a d'altres formacions per pactar amb el PSC "quan ells fan el mateix en una localitat veïna". "Que es mirin el mirall i veuran que pactar amb el PSC és un avantatge. Dona estabilitat, caràcter progressista i poses per davant l'interès general", ha destacat. Així, ha dit que el seu partit respecte les regles de joc tant "quan els beneficien com quan els perjudiquen". Tot i això, ha lamentat que era "sectari" evitar la presidència del PSC a la Diputació de Barcelona quan a la demarcació "són la primera força política".Durant el balanç dels resultats electorals, Iceta ha alertat que a l'estat espanyol hi ha una dreta "molt potent" però que està "perjudicada" per la seva "divisió". Ha constatat que no hi ha una alternativa per encapçalar el govern espanyol que no passi pels socialistes i ha dit que s'ha ofert una fórmula de "cooperació" a Podem que li sembla el més "raonable". El socialista s'ha mostrat optimista que el juliol es pugui "verificar" la investidura del líder del PSOE "perquè Espanya necessita un nou govern i l'escenari d'eleccions no és desitjable". "Cal exigir al conjunt de forces polítiques que no bloquegin la formació d'un nou govern socialista", ha reclamat.Durant la intervenció, el primer secretari del PSC ha celebrat que Sánchez apostés per dos catalans al capdavant del Congrés i el Senat i s'ha felicitat perquè Josep Borrell comandi la diplomàcia europea.Pel que fa al Govern ha afirmat que s'assisteix a un "deteriorament dels serveis públics" i que l'executiu Torra ha perdut l'oportunitat per fer Catalunya un país millor. "Com més aviat passem pàgina millor per tots i fins i tot per ells", ha dit.

