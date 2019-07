Les agulles de Montserrat s'il·luminaran la vigília de la Diada per exigir «la llibertat» de Catalunya

Un total de 131 agulles de Montserrat s'il·luminaran la nit del 10 a l'11 de setembre per reclamar "la llibertat" de Catalunya. L'acte, organitzat per Artistes de la República, l'Assemblea Nacional Catalana, i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, busca alhora homenatjar els 131 presidents que ha tingut la Generalitat. L'acció, batejada com Llum i Llibertat, la realitzaran escaladors que ascendiran simultàniament el massís per a col·locar els farells.En total, per fer possible l'encesa simultània del massís, seran necessaris 131 equips d'escaladors, d'un mínim de tres persones. Els impulsors, a través del web llumillibertat.cat , expliquen als escaladors els requisits per a participar-hi. Cada equip s'encarregarà de dur els farells al cim de cada agulla –hauran de fer bivac- i preparar l'encesa per a l'hora programada.

