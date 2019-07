FOTOS Un camió carregat de llimones crema completament a l'AP-7

Aquesta matinada, fins a cinc dotacions de bombers han treballat en l'extinció de l'incendi d'un camió i el seu remolc en plena AP-7. El vehicle, carregat de llimones s'ha incendiat a l'altura de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès.Segons els Mossos d'Esquadra, el foc ha començat en una de les rodes del vehicle pesat i no hi ha hagut cap persona ferida. A hores d'ara quatre dotacions dels bombers segueixen remullant la zona per evitar que amb les altres temperatures, el foc pugui reprendre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor