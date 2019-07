El Barça fitxa el jugador de l'NBA Nikola Mirotić

El Palau Blaugrana incorpora Nikola Mirotić. El fitxatge estrella de la secció de bàsquet del FC Barcelona ha arribat a un acord amb el club per a les pròximes tres temporades, fins al 2022, amb opció d’una quarta temporada. Així ho confirmen des del Barça.Mirotić ha estat les últimes cinc temporades a l'NBA, i ha brillat especialment en la darrera, amb la samarreta dels MIlwaukee Bucks. És també exjugador del Reial Madrid, on es va formar de jove.El jugador, de nacionalitat espanyola i origen montenegrí, es un interior modern, un jugador amb molts punts a les mans. És un tirador de primer nivell des de l’exterior un cop rep la pilota, però també sap crear-se el seu tir després del bot. Dins de la zona també té recursos ofensius per generar joc i aprofita la seva mobilitat per córrer a la pista i aconseguir cistelles en els primers segons de l’atac.Als seus 28 anys, Nikola Mirotić es troba en el millor moment de la seva trajectòria esportiva i ha decidit tornar a Europa de la mà del Barça de Svetislav Pesic. Ha estat les últimes cinc temporades a l'NBA.La seva primera etapa, del 2014 al febrer del 2018, va ser amb els Chicago Bulls i aquell febrer va ser traspassat els New Orleans Pelicans, equip amb el qual va jugar una temporada (febrer del 2018 al febrer del 2019). Finalment, l’última etapa a l'NBA del montenegrí ha estat als Milwaukee Bucks.Mirotić, format a les categories inferiors del Joker School de Podgorica (Montenegro) i també al Reial Madrid, va disputar un total de 97 partits a l’Eurolliga i, en les quatre temporades que va jugar amb el primer equip del Madrid, va ser nomenat millor jove de la competició el 2011 i el 2012, mentre que el 2013 i el 2014 va ser escollit en el segon millor cinc de la competició.

