Dionís Guiteras (ERC), sobre una majoria independentista a la Diputació: «A mi sí que em sumen els números»

El vicepresident de la Diputació de Barcelona i alcalde de Moià per ERC, Dionís Guiteras, s'ha mostrat aquest dissabte molt escèptic sobre els arguments del president del PDECat, David Bonvehí, per justificar el pacte entre JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona. Minuts després que el president del PDECat afirmés que l'independentisme "no suma" a la corporació, Guiteras ha replicat: "A mi sí que em sumen els números».Entrevistat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Guiteras ha recordat que el PSC i ERC tenen el mateix nombre de diputats a la corporació, i que sumant-hi "els set de JxCat i la diputada de Tot per Terrassa", el resultat "és 24, que són més que 23", en referència a la suma de JxCat i el PSC."L'acord entre JxCat i el PSC és una jugada trista que no té en compte el futur del país", ha afirmat Guiteras, que també ha rebutjat els arguments de Bonvehí sobre el perill d'una possible majoria sense participació independentista, amb PSC, els comuns i el suport de Cs. "Els comuns estaven oberts a trobar un encaix per una majoria absolutíssima", ha assegurat, fent referència a les converses de la seva formació per incloure'ls en un pacte sobiranista a tres bandes que inclouria també JxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor