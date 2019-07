VÍDEO Dos detinguts per robar una motxilla amb objectes valorats en 237.000 euros a l'aeroport del Prat

s

Així actuaven els lladres que aprofitaven la distracció de les víctimes mentre descarregaven el vehicle a l’aeroport de Barcelona – el Prat. En detenim dos per robar una bossa amb objectes per valor de 237.000 € https://t.co/ohCYTd89Uy pic.twitter.com/9fAPE05DON — Mossos (@mossos) 6 de juliol de 2019

ElMossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de robar una bossa de mà amb objectes valorats en 237.000 euros a l'aparcament de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els fets van passar el 30 de juny a la nit, quan la víctima, representant de joies, es trobava a pàrquing descarregant el seu cotxe.Segons els Mossos, dos homes la van distreure per robar-li la motxilla que duia a l'interior del vehicle i que tenia 5.000 euros, un ordinador portàtil, un disc dur, ulleres de sol i un mostrari de joies. A partir dels vídeos gravats per les càmeres de seguretat de l'aparcament, els agents van identificar els lladres, que serien uns delinqüents habituals que actuen a l'aeroport.La detenció dels presumptes autors del robatori va tenir lloc aquest divendres a la nit, quan els agents de paisà van identificar-los a l'avinguda del Paral·lel. Segons els Mossos, els arrestats acumulen nombrosos antecedents, concretament, 47 detencions per delictes contra el patrimoni en el cas d'un d'ells.Els Mossos expliquen que el "modus operandi" utilitzat pels autors del robatori consisteix a distreure les víctimes quan estan carregant o descarregant el seu vehicle dient-los que el cotxe que acaben de llogar té algun desperfecte.Normalment, els lladres no duen cap equipatge i, en cas de portar-lo, acostumen a ser bosses grans, buides i de fàcil obertura on poden amagar els objectes sostrets, segons els Mossos. A més, els delinqüents acostumen a actuar en grup coordinadament i mantenint un contacte visual i comunicant-se per telèfon mòbil o bé amb gestos per tal de detectar possibles víctimes. Un cop realitzat el furt, els seus autors abandonen ràpidament l'aeroport amb cotxe particular, transport públic o taxi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor