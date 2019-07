Bonvehí justifica el pacte amb el PSC a la Diputació perquè «l'independentisme no hi suma»

🎙️@davidbonvehi: "Aquest acord tindrà conseqüències positives per la @diba, perquè podrem oferir bons serveis des del govern. No crec que afecti a les relacions amb @Esquerra_ERC, perquè hem pactat amb ells les @Dipta_cat i @DiputacioLleida, on en tenen la presidència" — Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) 6 de juliol de 2019

El president del PDECat, David Bonvehí, ha defensat aquest dissabte al mati el pacte a què van arribar divendres JxCat i el PSC per donar la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes. Bonvehí ha afirmat que un possible acord amb ERC -com el que està reclamant bona part de l'independentisme, incloent-hi destacats membres de JxCat - no hauria anat enlloc, perquè "l'independentisme no hi suma". A la vegada, argumenta que l'entesa amb el PSC era l'únic camí per evitar que "es repetís el pacte de l'Ajuntament de Barcelona".Entrevistat al programa de RAC1 Via Lliure , que condueix Xavi Bundó, Bonvehí ha donat com a "evident" que, sense l'acord de PSC i JxCat, s'hauria "repetit" a la Diputació un pacte similar al de l'Ajuntament de Barcelona, i que Cs hauria sumat els seus vots als de socialistes i comuns. Bonvehí -que ha passat de llarg pel fet que Cs va trencar a Barcelona amb Manuel Valls justament per aquest pacte-, ha assegurat que, davant d'aquesta possibilitat "clara", han optat per assegurar la presència independentista en el govern de la corporació a través de JxCat."Amb ERC havia una majoria, però davant ens hauríem trobat un govern com el de l'ajuntament de BCN. I per això vam anar a buscar un partit no independentista, i la solució que hem trobat és aquesta", ha justificat Bonvehí. L'argumentació del president del PDECat ha estat resposta poc després per l'encara vicepresident de la diputació, el republicà Dionís Guiteras : "A mi sí que em surten els números".Bonvehí també ha repetit que l'independentisme "malauradament, no suma" a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa no era possible un acord amb ERC. JXCat i els republicans sumen 23 representants a la corporació, exactament els mateixos que JXCat i el PSC. En tots dos casos, la suma és insuficient per elegir el president en primera ronda, però suficient per fer-ho en segona, si no hi hagués una majoria alternativa superior.Preguntat per l'estat de les relacions amb ERC, el màxim dirigent del PDECat ha negat qualsevol "malestar", i ha recordat els casos de pactes amb els republicans en altres diputacions o en ajuntaments de ciutats importants. També ha recordat, però, el cas de Sant Cugat del Vallès, on hi governa ERC després de posar-se d'acord amb la CUP i el PSC per enviar JxCat a l'oposició en el seu feu més tradicional a Catalunya.El PDECat ha donat de seguida suport a les declaracions i arguments del seu president, quan ha recollit les seves paraules sobre les bondats de la participació de JxCat ala diputació.En una altra entrevista, a Catalunya Ràdio, i preguntat per si l'expresident a l'exili estava al corrent del pacte -després de les dures crítiques del seu entorn-, Bonvehí ha repost: "És el nostre líder polític i està al cas dels diferents acords".

