El Canet Rock obre les portes d'una nova edició per veure sortir el sol

El Canet Rock ja ha obert les seves portes. A les quatre de la tarda d'aquest disabte ha arrencat un festival de música que arriba a la seva sisena edició -des de la recuperació en aquest segle- més consolidat que mai. Quatre mesos abans ja s'havien exhaurit les 23.000 entrades per gaudir del festival que veu sortir el sol.Centenars de persones ja gaudeixen dels primers conjunts musicals que han donat el tret de sortida al festival, que se celebra a El Pla de'n Sala de Canet de Mar, al Maresme. Un total de quinze grups entre els quals hi ha La Pegatina, Doctor Prats, Macaco, els Catarres, els Pets, la Casa Azul, Buhos, Ítaca Band, Zoo, Elèctrica Dharma, Oques Grasses, Roba Estesa o Suu fan ballar i gaudir d'un festival familiar i ple de bon rotllo entre els assistens.Enguany, el festival commemora les deu edicions de Canet Rock, si se sumen les quatre històriques edicions dels anys setanta, i ofereix als assistents més de 12 hores de música i espectacle ininterromputs.En aquesta edició, el festival Canet Rock s'ha adherit al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Govern i ha format artistes, cambrers, personal de seguretat i altres empleats per a prevenir i actuar davant situacions de violència sexual. Una altra de les novetats d'aquest any és que els gots que usarà el festival seran de material vegetal biodegradable.

