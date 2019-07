Marta Farrés sobre el cas Mercuri: «Mai vaig veure res estrany, sinó ho hauria denunciat»

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que durant els sis anys que va formar part del govern de Manuel Bustos mai va veure "res estrany" i remarca que si hagués detectat alguna irregularitat "l'hauria denunciat". Farrés es refereix així a la seva citació per declarar com a testimoni per la peça número 28 del cas Mercuri.



"Hi ha una clara vocació política per buscar la meva foto entrant al jutjat", ha lamentat la batlle que ha recordat que qui ha demanat la seva compareixença ha estat la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, el portaveu de la qual és l'advocat Raúl García Barroso, qui alhora és regidor d'ERC a l'Ajuntament sabadellenc. Amb tot, Farrés insisteix que intentarà "ajudar tant com pugui" amb la seva declaració.

Marta Farrés assegura que per ella la porta del 'cas Mercuri' està totalment "tancada" i afirma que està compromesa amb el nou càrrec i amb el futur de la ciutat. La nova alcaldessa de Sabadell es mostra tranquil·la davant la seva imminent declaració en relació amb la peça 28 d'aquesta causa, que investiga la concessió del servei de recollida de residus i neteja viària a l'empresa Smatsa. "No se que em demanaran", ha apuntat la batlle que ha assegurat que el proper 24 de juliol explicarà tot el que sap amb "normalitat" i intentant "ajudar a aclarir tot el que pugui".Tot i això, recorda que qui ha demanat la seva compareixença ha estat la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, el portaveu de la qual és l'advocat Raúl García Barroso, qui alhora és regidor d'ERC a l'Ajuntament sabadellenc. "Hi ha una clara vocació política de fer una foto meva entrant als jutjats", ha considerat.Farrés afegeix que en el moment en què es va redactar el plec de clàusules del contracte ella no tenia vincles amb l'àrea d'Espai Públic, sinó que la seva tasca girava al voltant de la de Serveis Socials. "Estàvem en plena crisi econòmica i prou feina tenia amb gestionar tot això", ha comentat la socialista que ha advertit que durant els sis anys que va formar part del govern de Manuel Bustos – del 2006 al 2012 - mai va detectar cap irregularitat. "No vaig veure res estrany, si hagués vist alguna cosa estranya ho hauria denunciat", ha remarcat.Pel que fa al polèmic viatge que va fer a Nador (Marroc) l'any 2010 i que apareix en el sumari del cas Mercuri la batlle assegura que "era un viatge institucional" per explicar "temes de feminisme i com s'estava portant el Centre d'Atenció a la Dona i el d'Atenció Ciutadana".Sobre la possibilitat que l'empresa Smatsa, financés aquest desplaçament i d'altres per aconseguir tenir l'adjudicació del contracte, l'alcaldessa adverteix que ella sempre va creure que qui el pagava era l'Ajuntament.En referència als processos judicials que l'anterior govern va obrir contra Smatsa, la socialista ha indicat que es mantindran perquè "han de ser els tribunals els que acabin dirimint què ha passat". En aquest sentit ha remarcat que s'han de "fiscalitzar" totes les concessions per igual i ha dit que el nou executiu estarà pendent per exigir a l'empresa que compleixi amb les seves obligacions contractuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor