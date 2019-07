L'entorn de Puigdemont carrega contra el pacte entre el PSC i JxCat a la Diputació

Els pactes amb el 155 són pactes amb el 155 els faci qui els faci. I el missatge era i continua essent clar: unitat de llistes que ha estat sistemàticament rebutjada, respectar llistes més votades per fer govern i afavorir pactes per tenir ajuntaments independentistes. Sóc aquí! — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 5 de juliol de 2019

Em sembla una molt bona proposta, però si ho fem, fem-ho bé: revertim-ho a tot arreu. Som-hi? https://t.co/TzlItb6yoV — Albert Batet🎗 (@albertbatet) 5 de juliol de 2019

"Censura absoluta a tots les forces independentistes que hagin pactat o pactin amb el partits del 155". Així s'ha expressat a Twitter el diputat al Congrés per JxCat -i destacat advocat de Carles Puigdemont a l'inici del seu exili- Jaume Alonso Cuevillas, criticant durament en públic la decisió de la seva formació de pactar amb el PSC per donar la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes . Però no ha estat l'únic membre de l'entorn de l'expresident a l'exili que ha mostrat la seva disconformitat amb el pacte.El vicepresident del Parlament i diputat de JxCat Josep Costa ha estat igualment contundent, quan ha demanat "revertir tots els pactes amb el 155, acabar amb les renúncies i tornar a la unitat que va fer possible l’1-O". En la mateixa línia s'ha expressat la consellera de Cultura, Laura Borràs: "Els pactes amb el 155 són pactes amb el 155 els faci qui els faci", ha afirmat, alhora que demanava "unitat" de les forces independentistes. Borràs també s'ha dedicat a repiular intervencions d'altres membres de JxCat indignats per l'acord.Igualment significatiu ha estat un tuit d'Albert Batet, portaveu de JxCat al Parlament, que s'ha mostrat a favor de la proposta d'ERC de "revertir" el pacte, amb l'únic matís que ha demanat revertir-lo "arreu", en vetllada al·lusió als acords dels republicans amb formacions no independentistes de l'esquerra. Una presa de posició que ha merescut el suport de Carles Puigdemont, que, tot i que encara no ha valorat el pacte -com tampoc ho ha fet el president Quim Torra-, sí que ha repiulat el comentari de Batet.

