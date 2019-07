Crítiques al pacte de la Diputació de Barcelona des d'ERC, la CUP... i també JxCat

Estic convençut que alcaldes i alcaldesses de @JuntsXCat que van ajudar a fer possible l’1 d’octubre; defensors de la democràcia, els drets civils i les llibertats, s’alçaran per impedir-ho. https://t.co/0VFVN5q2Ie — Isaac Peraire Soler🎗 (@isaacperaire) 5 de juliol de 2019

Censura absoluta a tots les forces independentistes que hagin pactat o pactin amb el partits del 155



A TOTES ! — Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (JACS) (@JaumeAlonsoCuev) 6 de juliol de 2019

Al PSC se le ha vuelto a caer la careta. Una vez más, engañan a los catalanes y actúan como muleta del separatismo; esta vez gobernarán la Diputación de Barcelona junto a Puigdemont. Lamentable https://t.co/TJORsFm9LW — Joan García (@joansabadell) 5 de juliol de 2019

El pacte entre el PSC i JxCat per donar la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes i descavalcar-hi ERC -la formació amb més diputats a la corporació- ha aixecat una forta polseguera entre la classe política catalana, i particularment, entre les formacions independentistes. Dirigents d'ERC i de la CUP han carregat durament contra el pacte. Però també ho ha fet membres destacats de JxCat i el seu entorn, incloent-hi el nucli més proper a l'expresident a l'exili Carles Puigdemont.Per ERC, el seu vicesecretari general d'Organització, Isaac Peraire, ha expressat una constant dins la formació en les darreres hores: que el partit treballarà per revertir el pacte. En la mateixa línia s'ha expressat l'encara vicepresident primer de la diputació, el republicà Dionís Guiteras. ERC ja va deixar clar el dia anterior que l'acord comportarà "conseqüències al Govern" Des de la CUP, el portaveui de Poble Lliure Guillem Fuster ha acusat JxCat de no tenir "projecte republicà", i els ha instat a "reconèixer ja que voleu gestionar una autonomia".Més significatives encara són les crítiques de de JxCat. Com les del diputat al Parlament Josep Costa, que demana "revertir tots els pactes amb el 155", en al·lusió a l'acord amb els socialistes. O com la del diputat al Congrés -i destacat advocat de Puigdemont a l'inici del seu exili- Jaume Alonso Cuevillas, que ha expressat la seva "censura absoluta a tots les forces independentistes que hagin pactat o pactin amb el partits del 155".Des de l'unionisme també s'ha censurat l'acord, però per motius oposats. Cpm ha fet el diputat de Cs Joan García, que lamenta que el PSC actuï com a "crossa del separatisme".

