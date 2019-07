El pop brinda una nit memorable al Cruïlla

Dan Smith, líder de Bastille, al Cruïlla Foto: José M. Gutiérrez

Berri Txarrak, a l'escenari Radio 3 del Cruïlla Foto: José M. Gutiérrez

Shirley Manson, líder de Garbage, al Cruïlla Foto: José M. Gutiérrez

Garbage, Zaz, Vetusta Morla, Els Pets, Berri Txarrak, Bastille, Foals... fins a dotze. Hi haurà molt poques persones capaces d'oblidar la jornada de divendres del desè aniversari del Cruïlla. Després d'un dijous marcat per la voluntat d'atracció del públic més jove gràcies al rap, el trap i les lletres contundents de Lildami, Ayax i Prok i Natos y Waor, aquest divendres era el torn per al pop i totes les denominacions que s'hi vulguin afegir, un estil que no distingeix generacions i només fascina masses.El rock de Gang of Youths, reconeguts per haver telonejat Foo Fighters o Mumford and Sons, i el reggae de l'ivorià Tiken Jah Fakoly, protagonista també d'una de les Cruïlla Talks, han obert la tarda. Els australians intentaven animar els més matiners amb balades pop-rockeres que, malgrat un sol de justícia, han anat enganxant progressivament un públic encara fred.Qui també ha quedat un pèl fred, almenys al principi, ha estat el públic de Berri Txarrak. Els bascos han patit dues caigudes de la llum a l'inici del seu concert. Finalment, la tercera ha estat la bona i el miler d'assistents que ha omplert l'escenari Radio 3 ha pogut gaudir d'un dels darrers concerts de la banda de Lekunberri, ja que es troben immersos en la seva gira de comiat. I d'una pega a una altra. Mentre queien els ploms, a les barres s'hi acumulaven unes cues llarguíssimes que provocaven esperes de 20 minuts per aconseguir alguna cosa per veure.I a la mateixa hora tocava el primer dels plats forts de la nit: Bastille. Capitanejats per Dan Smith, que s'ha disculpat perquè el seu català "és molt dolent", els londinencs han defensat sobre l'escenari Estrella Damm el parell de discos de pop electrònic trist -Bad Blood i Wild world- que els han portat a tocar a festivals com el Glastonbury o l’Illa de Wight.Ho ha explicat Lluís Gavaldà: era la primera vegada, en els seus 37 anys d'història, que Els Pets tocaven al Cruïlla. I el públic ha respost apropant-se a l'escenari Time Out en massa. Tampoc no s'han oblidat dels presos polítics, recordant que "no hi som tots" abans d'entonar La vida és bonica (però complicada). El repertori ha servit per mostrar les noves creacions del nou disc Som como No vull que t'agradi aquesta cançó, Corvus i per guanyar-se el públic amb aquelles cançons que ja formen part de l'imaginari col·lectiu com Blue Tack, Tantes coses a fer o Jo vull ser rei, de la qual han fet una curiosa versió barrejant-la Bon dia.L'esplanada de l'escenari Estrella Damm del Parc del Fòrum no és la de la Caja Mágica de Madrid, però Vetusta Morla han tornat a demostrar perquè és el grup més en forma i amb la carrera més sòlida del panorama indie espanyol. Desenes de milers de persones s'han aplegat per veure la tercera vegada que els madrilenys tocaven al Cruïlla, un festival amb el qual han crescut, gairebé, de la mà.Aquest 2019 es troben immersos en la gira de presentació del disc Mismo sitio, distinto lugar per festivals després d’acumular desenes de sold outs per sales de l’Estat, Europa i d’Amèrica Llatina l’any passat. Les noves 23 de junio, Consejo de Sabios o Te lo digo a ti han format part d’un setlist farcit d’himnes d’una generació: Copenhague, Cuarteles de invierno o Maldita Dulzura han anat encarant un final apoteòsic amb Los días raros.10 anys del Cruïlla i 20 del Version 2.0 de Garbage. La banda de liderada per una intensa Shirley Manson ha brindat un convuls concert a l'escenari Cruïlla Enamora per celebrar el llançament la reedició del Version 2.0 – 20th Anniversary Deluxe, disc d'èxit que els va valdre dues nominacions als Grammy per millor "Àlbum de l'any" i "Millor àlbum de rock". Els nord-americans han fet sonar clàssics com Stupid girl, When I grow up o Only happy when it rains, que han acompanyat de noves composicions que formaran part del nou disc que ha de veure la llum el 2020.Però el Cruïlla no és només música. Aquest divendres el festival també ha acollit diverses representacions de l'Aquelarre de Cervera, la gran festa del foc, el circ i la disbauxa de Ponent. És la segona vegada que el festival acull aquest espectacle, que només ha sortit de Cervera en dues ocasions, i ambdues ha estat per impactar els assistents al festival barceloní.Ha estat breu -només ha durat un quart d'hora- però ha estat suficient per veure el Ball de diables de Cervera Carranquers, les Band Tokades, els Bombollers, els Geganters de Cervera i Sound de Secà. L'espectacle també ha comptat amb música en directe i ha inclòs Foqueral, composta per l’Aquelarre de l’any 1999. Per als qui s'ho hagin perdut, aquest dissabte n'hi ha més.

