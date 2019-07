La família de la menor violada demana que no s'aprofiti el seu cas per «alimentar el feixisme i el racisme»

A través d'un comunicat, la família de la menor ha volgut agrair públicament les mostres de suport rebudes i demanen que no s'utilitzi el cas "per alimentar opinions o comentaris de caràcter feixista o racista"."Durant aquests 3 anys de silenci i d'impotència, el nostre objectiu ha estat i segueix estant la defensa i la recuperació en tots els àmbits de la nostra petita", asseguren, tot confiant en el fet que la justícia resolgui a favor i els acusats "obtinguin el càstig que es mereixen".L'acusació particular, que imputa als acusats un delicte d'agressió sexual, demana penes que oscil·len entre els 15 i els 20 anys de presó; a banda de 10 anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de 10 anys més.

