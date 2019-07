Desaparegut un home de 78 anys d'una residència al Berguedà

Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra han iniciat aquesta tarda un operatiu de recerca per trobar un home de 78 anys que hauria desaparegut de la residència geriàtrica de Casserres, al Berguedà. L'home pateix demència senil i el focus de l'operatiu de cerca se centra a l'àrea del camí de Fonellet i a Puig-reig, cap a on es creu que s'hauria dirigit. L'operatiu s'ha activat a les 7 de la tarda quan s'ha donat l'avís de la seva desaparició.

Tal com informen els Bombers, vuit vehicles d'aquest cos i un helicòpter busquen l'home gran. També participen en el dispositiu efectius dels Mossos d'Esquadra i un bon gruix de persones voluntàries i veïns del municipi.L'alcalde de Casserres, Josep Colillas, ha explicat aque, a hores d'ara, es coordina la recerca des del camp de futbol. "Fa dues o tres hores que el busquen i ara els serveis d'emergència coordinen la recerca des d'aquest punt per tal de ser més efectius, quan es faci de nit l'operatiu aeri no podrà continuar", ha explicat Colillas poc després de les 9 del vespre. "Hi ha molta gent mobilitzada", ha afegit el batlle.