Mor un home de 61 anys ofegat a la platja de Santa Margarida de Roses

En aquesta mateixa platja va morir una dona de 80 anys de nacionalitat francesa el divendres 28 de juny.

Un home francès de 61 anys ha mort ofegat a la platja de Santa Margarida de Roses (Alt Empordà) aquest divendres, segons ha informat Protecció Civil. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de cinc de la tarda. Uns banyistes han tret la víctima de l'aigua en estat inconscient.Els socorristes han començat a practicar-li maniobres de reanimació mentre arribaven els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El cos sanitari hi ha enviat un helicòpter i una ambulància i els seus efectius han continuat amb les pràctiques cardiopulmonars. Malgrat els esforços que s'han fet, però, no s'ha pogut salvar la vida del banyista.Des de Protecció Civil s'indica que la platja de Santa Margarida de Roses disposa de servei de vigilància, i que en el moment de l'ofegament onejava bandera groga per onatge. En la resolució de l'emergència també hi han participat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Policia Local de Roses i membres de la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor