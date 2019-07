Un fons d'inversió madrileny compra la catalana Pastas Gallo

Pastas Gallo canvia de mans. El fons d'inversió espanyol ProA Capital, amb seu a Madrid, ha comprat la companyia catalana, segons ha avançat aquest divendres l'Expansión . La firma espanyola ha ofert més de 200 milions d'euros per comprar l'empresa alimentària propietat dels cinc germans Espona.Els fins ara propietaris mantindran una participació minoritària, d'entre el 15% i el 30% del capital. Segons el mateix diari econòmic, el fons d'inversió dirigit per Fernando Ortiz, gendre d'Esther Koplowitz, ha superat les ofertes dels catalans Idilia Food, Ventura i Tower Brook.L'empresa, creada per la família de Rubí l'any 1946, té fàbriques a Granollers i Esparraguera, i una tercera a Còrdova, i l'any 2018 va registrar un benefici brut de 20 milions d'euros.

