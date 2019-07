ERC, sobre el pacte a la Diputació: «És un escàndol i s'hauran de valorar les conseqüències al Govern»

Si esto lo hace ERC Tardà y yo tendríamos ya 10 artículos de urgencia del sanedrín convergente y 155 tuits de sus palmeros a sueldo.https://t.co/h4nZYQQhib — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de juliol de 2019

L'acord ja segellat entre el PSC i Junts per Catalunya per governar la Diputació de Barcelona , obre un nou episodi de turbulències al Govern de la Generalitat. ERC considera un "escàndol" l'aliança i asseguren que no té "cap explicació digna". El president del grup parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha assegurat aque a partir d'ara s'hauran de "valorar les conseqüències que aquest pacte tindrà en el Govern"."Ens sorprèn que Quim Torra i Carles Puigdemont hagin avalat aquest pacte. Els de la jugada mestra s'han superat i han donat la presidència de la Diputació de Barcelona als del 155", ha assegurat Sabrià. Els republicans argumenten que JxCat no pot al·legar que obtenia més avantatge anant amb els socialistes perquè la proposta que havien posat sobre la taula era "com a mínim igual" que les acordades amb el partit de Miquel Iceta i que, fins i tot, es podrien haver "millorat" si calia.Sabrià assegura que si JxCat actua com a resposta al fet que ERC els arrabassés l'alcaldia de Sant Cugat de la mà de la CUP i del PSC, aquesta acció és incomparable amb la jugada de la Diputació. "Sant Cugat té un alcalde independentista, com ha passat a Figueres o a Llança. No es pot comparar amb la Diputació, on la presidència quedarà en mans del PSC", ha etzibat.També el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha carregat contra l'aliança entre JxCat i els socialistes. "Si això ho fa ERC, Tardà i jo tindríem ja 10 articles d'urgència del sanedrí convergent i 155 tuits dels seus palmeros", ha etzibat via Twitter.

