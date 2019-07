El col·lectiu de menors no acompanyats (MENA) es defensa. "Són els menors tutelats els que han de tenir por". Així s'ha expressat una representant d'antics MENA, en compareixença l'endemà de l'atac feixista - amb participació decisiva de Vox - contra el centre de menors del Masnou, i només unes hores després que el Govern hagi anunciat "màxima contundència" contra aquests atacs i contra els comportaments xenòfobs.Una portaveu del grup, Lamiae Abassi, assegura que són justament els MENA estan "desprotegits" i que, malgrat alguns veïns expressen "por" per la presència dels joves al municipi, "l'amenaça és al carrer i són els menors tutelats els que han de tenir por".Els atacs xenòfobs s'han volgut justificar per diversos casos d'abusos sexuals i violacions en què han estat implicats joves tutelats darrerament. Abassi ha replicat que l'assetjament que pateixen aquests adolescents és, en canvi, per motius racials, i n'ha posat un exemple: el cas de la violació de la platja del Somorrostro de Barcelona per part de dos turistes suïssos . "No ha provocat el mateix 'boom' i quan passa amb un menor tutelat, sigui veritat o mentida, les notícies són molt més grosses", ha raonat.

