PSC i JxCat signen l'acord que posa la presidència de la Diputació de Barcelona en mans socialistes

PSC i Junts per Catalunya (JxCat) ja han signat el pacte per governar la Diputació de Barcelona. Les dues formacions, que han formalitzat l'acord aquest divendres, pilotaran així el principal ens supramunicipal del país. La presidència recaurà en els socialistes, que dilluns designaran qui assumirà aquesta funció. La dirigent més ben situada per exercir la responsabilitat és Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat.L'entesa entre socialistes i l'espai pilotat per Carles Puigdemont -el document l'han signat Salvador Illa i David Bonvehí- impedirà que ERC assoleixi la presidència de la Diputació de Barcelona tot i disposar dels mateixos diputats que el PSC (16). L'aliança també pot obrir un esquerda entre els socis que governen la Generalitat. La incomoditat dels republicans, que tenien un acord amb els comuns per governar la Diputació i pretenien sumar-hi JxCat, és manifesta. Fonts d'ERC amb responsabilitats al Govern havien transmès a Quim Torra el seu malestar per l'operació executada.La mateixa Marín, que l'11 de juliol es podria convertir en president de l'ens gràcies al pacte amb JxCat i l'abstenció de Ciutadans i el PP, ja no defuig la possibilitat de ser la successora de Marc Castells, alcalde d'Igualada i president en funcions. "Estic oberta a contribuir en el que pugui", admetia en una entrevista aquest divendres a La Vanguardia . "Estem negociant. No és un tema de predisposició personal, depèn del que necessiti el meu partit", afegia. Conscient de la incomoditat de l'entesa rubricada i de les diferències polítiques que els separen, PSC i JxCat han puntualitzat en el document que "tots aquells assumptes de posicionament polític aliens a l'àmbit competencial propi de la Diputació de Barcelona, les formacions polítiques sotasignants actuaran d'acord amb el seu programa polític".El partit de Miquel Iceta ha estat hàbil i ha buscat pescar en les aigües remogudes entre JxCat i ERC arran de pactes com el de Sant Cugat del Vallès, on els republicans han arrabassat l'alcaldia a JxCat amb una aliança amb la CUP i el PSC. Tal com va avançar NacióDigital , el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va avançar en el diàleg amb el president del PDECat, David Bonvehí, un escenari que ha comptat amb el vistiplau de la líder a Barcelona, Elsa Artadi, i el president parlamentari, Albert Batet. L'entesa entre socialistes i l'espai de Puigdemont era madura i aquest divendres ha cristal·litzat.L'operació, però, no comptava amb el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, incòmode amb eventuals pactes amb els socialistes. Torra té present que, en el cas de Sant Cugat, l'alcaldia quedava en mans d'ERC, però que un moviment a la Diputació suposa afavorir la presidència de l'ens al PSC i aquesta jugada pot tenir conseqüències. Les fonts consultades perapunten que el president no té previst ara mateix pronunciar-se públicament sobre l'acord. De fet, la firma del pacte no es va produir aquest dijous perquè dirigents de JxCat van buscar la complicitat del president de la Generalitat.Qui sí que ha reaccionat de forma immediata és ERC. "És un escàndol i s'hauran de valorar les conseqüències al Govern", ha afirmat el president parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià en declaracions a NacióDigital . Sabrià ha assegurat estar "sorprès" que Torra i Puigdemont avalin l'acord de JxCat amb el PSC per governar la institució. "Els de la jugada mestra s'han superat i han donat la presidència de la Diputació de Barcelona als del 155", ha assegurat Sabrià, amb dosi d'ironia. Es divisa una nova crisi de l'independentisme.

Bases de l'acord per governar la Diputació de Barcelona by naciodigital on Scribd

