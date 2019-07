Espectacular accident entre sis camions i un turisme a l'A-2

Un dels camions accidentats Foto: Cedida

Sis camions i un turisme s'han accidentat aquest divendres a la tarda al punt quilomètric 480 de l'A-2, a Sidamon. Els vehicles han col·lisionat en dos sinistres. En el primer s'hi han vist implicats tres camions i un turisme. Un dels camions ha bolcat.Arran d'aquest succés, tres camions més s'han encalçat i han deixat la via impracticable. Els Mossos d'Esquadra han tallat la circulació i han donat pas alternatiu per la N-II. No s'han registrat ferits.

