Limitades les activitats a l'aire lliure en diverses comarques pel risc d'incendi

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta per risc d'incendi que s'incrementarà aquest dissabte i ha suspès les activitats al medi natural durant les hores de màxim perill -de 12 a 20 hores- a les comarques de la Noguera, el Segrià, l'Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Conca de Barberà i l'Anoia. A més, s'ha activat l'alerta del pla Infocat per risc de foc i també el Procicat per l'onada de calor.En un comunicat, Protecció Civil ha informat que la suspensió afecta activitats com carreres a motor i caminades per la muntanya, entre d'altres, previstes als boscos i parcs naturals, per minimitzar les situacions que puguin generar foc, però la mesura no afecta activitats fora de l'entorn natural o en espais tancats.El dia anterior, el Govern ja va fer tot un seguit de recomanacions als pagesos per minimitzar el risc d'incendi. En el cas d'haver de fer treballs de recol·lecció de cereal, és obligatori que cada recol·lectora o embaladora porti quatre extintors amb base d'aigua.També s'aconsella evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació, així com la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinaria a les zones forestals entre la una del migdia i les sis de la tarda.Altres mesures de prevenció passen per no utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin general guspires o sobreescalfaments, i per comunicar al 112 columnes de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal.De la mateixa manera, Protecció Civil de la Generalitat demana a la ciutadania que eviti fer activitats individuals a l’aire lliure en el medi natural a les hores de màxima insolació, pel risc per a la salut que impliquen les altes temperatures La decisió s'ha anunciat després de la reunió del comitè tècnic de seguiment dels plans Infocat -per risc d'incendi- i Procicat -per altes temperatures- per avaluar la situació d'aquest cap de setmana, una trobada que ha presidit el conseller d'Interior, Miquel Buch, amb la presència de la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, a més dels comandaments dels serveis de seguretat i emergències.Les previsions meteorològiques són de baixa humitat, vent de l'oest i altes temperatures, que fregaran els 40 graus en alguns punts de l'interior, per la qual cosa Protecció Civil demana a la ciutadania que eviti dur a terme activitats individuals a l'aire lliure al medi natural en hores de màxima insolació.El pla Alfa d'Agents Rurals es troba en el nivell 3 -el màxim per risc d'incendi- a 80 municipis, amb la suspensió de 212 activitats amb risc de foc sotmeses a autorització prèvia, i de d'avui divendres estan restringits els accessos als massissos del Montsec i La Baronia de Rialb , a les comarques de Lleida.Aquest dissabte s'afegirà a la restricció d'accés el massís del Montsant (Tarragona) i el pla Alfa estarà en nivell 3 a 150 municipis, per la qual cosa els Agents Rurals han previst un dispositiu especial de prevenció d'incendis durant la sega a les zones de més risc, amb la incorporació de vigilància i capacitat de resposta a possibles focs amb col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).Protecció Civil ha emès una alerta del pla Procicat per onada de calor per atendre les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), especialment a algunes comarques de Lleida i aquest dissabte.

