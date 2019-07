📹 🐕 Una cámara de seguridad grabó cómo un hombre abandonó a un perro en un polígono de El Vendrell (Tarragona)



Imágenes de abandono, como esta, se siguen repitiendo en nuestro país. PACMA trabaja para combatir esta lacra



¡#NOalAbandono! #MaltratoAnimal pic.twitter.com/fFUlUvi6YS — PACMA (@PartidoPACMA) 5 de juliol de 2019

El PACMA ha difós un vídeo a les xarxes socials en què un home abandona el seu gos en un polígon d'El Vendrell. En les imatges, enregistrades per una càmera de seguretat, s'aprecia com l'home fa baixar l'animal d'una furgoneta, el lliga en un fanal, torna a muntar-se en el vehicle i arrenca.El partit animalista ha compartit les colpidores imatges per denunciar que accions com aquestes continuen tenint lloc dia rere dia. "Pacma treballa per combatre aquesta xacra", conclou l'escrit que acompanya el vídeo.

