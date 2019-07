Més de 150 hores en guàrdia per frenar el «gegant» Blackstone al Raval

La porta d'entrada del número 99 del carrer Hospital. Foto: Adrià Costa

Un grup de turistes treu el cap al passatge Bernardí Martorell, del Raval de Barcelona. Han sentit música i s'hi esperen trobar una festa, però el que hi troben els sorprèn. Són les vuit del vespre i desenes de veïns seuen al carrer mentre esperen per sopar. Des de l'1 de juliol fan guàrdia per evitar el desnonament del bloc del número 99 del carrer Hospital, que té entrada pel passatge. El fons d'inversió immobiliària Blackstone n'és el propietari i vol desnonar les trenta persones que l'ocupen , inclosos vuit menors d'edat.Sizzla va entrar en un dels pisos fa sis anys, quan es van produir les primeres ocupacions, i celebra que constantment hi hagi veïns del barri davant la porta del bloc. La processó, però, va per dins. "Em costa molt dormir a les nits", explica. L'ordre de desnonament és amb data oberta, entre l'1 i el 15 de juliol, i això implica que la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra puguin presentar-se al carrer Hospital en qualsevol moment per fer efectiu el llançament.Ell confessa que té els nervis a flor de pell, per culpa d'una pràctica que els jutjats continuen aplicant tot i que el govern espanyol va modificar la llei per prohibir-la. Mentre parla, un cotxe de la Guàrdia Urbana passa per davant del passatge. Després d'un moment d'alerta, el perill s'allunya i torna a ressonar el crit de "Sindicat, força sindicat".El Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR) és qui ha liderat la campanya Raval VS Blackstone, a través de la qual han organitzat un programa d'activitats fins al 15 de juliol, data límit per al desnonament. S'hi han sumat el Sindicat de Llogaters, col·lectius en defensa de l'habitatge de tota la ciutat i la plataforma Raval Nord, integrada per veïns i treballadors del CAP Lluís Sayé. "Estem plantant cara a un gegant", ressalta Bari, veí de l'edifici i membre del sindicat. Concerts, xerrades, assemblees i tallers per mantenir l'activitat ininterrompuda, amb la porta del Bar Joaquín sempre oberta, a l'espera que la gent també s'hi vagi aplegant.L'objectiu de l'SHR és clar. Més enllà del cas concret, confien que una victòria pot donar ales a la defensa del dret a l'habitatge. Blackstone cedeix poques vegades i sí ara ho fa, establirà un precedent. Un fet gens menyspreable, tenint en compte que aquest i altres fons voltor van adquirir centenars d'immobles amb càrrega de deute o buits a Barcelona procedents dels bancs després de la crisi.Bari es mostra satisfet per la presència de veïns a la porta del bloc i també pels suports polítics aconseguits per l'SHR en menys d'una setmana. Aquest dijous, la portaveu del sindicat, Joana Sales, compareixia al Parlament acompanyada de representants de JxCat, ERC, comuns i CUP, que van exigir aturar el desnonament. El president del Parlament també va visitar el bloc i es va comprometre a treballar per buscar solucions.Desenes de sindicats d'habitatge europeus també els hi han fet costat i fins i tot la relatora d'Habitatge de l'ONU també ha reclamat a Blackstone respecte als drets humans. Suports des de les institucions però també des dels escenaris. La cantant Bad Gyal també ha animat els seus milions de seguidors a participar a Raval VS Blackstone.L'SHR, però, no s'ha limitat a recollir suports sinó que també ha empleat l'acció directa. La més contundent, l'" escrache " contra el conseller delegat de les filials de Blackstone Anticipa i Aliseda, Eduard Mendiluce, al barri de la Bonanova. Sales deixa clara l'aposta del sindicat per la mobilització, entenent que és l'única manera de forçar Blackstone a negociar. "Som optimistes", assegura.Ni el sindicat ni les famílies s'han assegut a la mateixa taula que el fons voltor i fins ara ha estat l'Ajuntament qui ha fet de transmissor de les propostes de Blackstone per solucionar el conflicte. La darrera, l'oferta perquè el consistori compri a preu de cost l'immoble . Les famílies ja són coneixedores de la proposta però encara no han fet públic el seu posicionament.Sigui quin sigui finalment, asseguren que volen abordar el conflicte des d'una perspectiva global. Més enllà del Raval, veuen el conflicte com una oportunitat per marcar territori davant dels fons voltor a Barcelona. Els desnonaments no només són una amenaça aquí sinó arreu de la ciutat, tal com recorda una veïna del grup d'habitatge del Casc Antic. "Demà tenim molts avisos de llançament i ens hem hagut d'organitzar per no deixar desatesa la guàrdia aquí", explica.L'objectiu és poder celebrar una victòria que, a banda de garantir un habitatge per als veïns, serveixi d'exemple a seguir per a tots els col·lectius i persones que s'han blocat en la defensa d'Hospital 99.

