La divertida història rere el «no» d'Òscar Dalmau a Rosalía

Tothom parla de Rosalía. La seva primera cançó en català, Milionària, que ja suma gairebé quatre milions de reproduccions a Youtube, ha estat un dels temes més comentats aquesta setmana a les xarxes . Darrere d'aquest nou tema de l'artista de Sant Esteve de Sesrovires hi ha una història que, per estrany que pugui semblar, té com a protagonista Òscar Dalmau.El presentador del programa d'humorde RAC1 va rebre una oferta per ser el presentador que apareix en el videoclip. Ara bé, Dalmau va declinar-la. Els detalls de l'oferta no eren del tot clars, no s'esmentava Rosalía, i es limitava a dir que era "per una estrella internacional". I quin és el motiu de Dalmau per dir que no? El rodatge l'hipotecava tot el dia i va argumentar que "havia d'anar a la feina". "Molta vista per part meva...", ironitza l'humorista.

