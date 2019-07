VÍDEO L'espot de l'ANC per a la Diada crida a mantenir una «estratègia compartida»

"Tenim clar què volem aconseguir, per això t'hi esforces, lluites. Però, sense una estratègia compartida, s'hi pot arribar? Aquesta és la pregunta retòrica que es fa l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) en l'espot amb què demana participar en la manifestació independentista de la propera Diada, i que ha fet públic aquest divendres a la tarda.El vídeo, d'evident caràcter simbòlic, mostra tres joves estiren de tres cordes diferents, amb expressió d'esforç i contrarietat. Fins que decideixen cooperar i elaborar una sola corda amb les tres altres tres, trenades. "Pensem diferent, però tenim clar l'objectiu. Si analitzem les nostres virtuts i els nostres defectes podem establir la unitat estratègica que ens permeti aconseguir l'objectiu", conclou l'anunci.Hores abans, l'entitat ha obert les inscripcions per a la manifestació . En un acte celebrat a Pla de Palau de Barcelona, l'ANC ha anunciat la pàgina web des d'on és possible apuntar-se en un dels 26 trams que tindrà la marxa, que aquest any té el seu punt central a la plaça Espanya . Aquesta és tota la informació que has de saber de la manifestació.Tindrà el punt central a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que la mobilització inclou tots els carrers que hi desemboquen. D'aquesta manera, l'objectiu de l'ANC és dibuixar una estrella amb centre a la plaça d'Espanya, tot i desplegar la mobilització a través d'altres vies com els carrers de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Amb la imatge dels manifestants omplint aquestes vies, la voluntat és mostrar que la gent, vingui d'on vingui i tingui la ideologia que tingui, es pot arribar a entendre en el punt en comú de la independència.Com és habitual, les mobilitzacions de l'Onze de Setembre tenen un punt culminant a les 17.14 hores per commemorar els fets de 1714. Un moment, ha recordat Paluzie, en què es commemora l'annexió de Catalunya dins d'Espanya i "no se celebra cap festa". Per això, la presidenta de l'ANC ha insistit en remarcar que durant al Diada els independentistes converteixen el dia en una reivindicació popular pel dret a decidir.Aquesta any l'ANC vol reforçar l'objectiu d'assolir la independència des de l'anàlisi d'aquelles coses que considera que l'any 2017 van fallar. Per això, un dels fets més importants és recuperar la unitat estratègica entre partits, que l'entitat assegura que durant els darrers mesos -molt marcats per comicis electorals- s'ha diluït. Només d'aquesta manera, ha advertit Paluzie, es podrà fer reflotar l'esperit de l'1 d'octubre, quan els partits independentistes i societat civil anaven a l'una.Després d'haver jugat amb diversos formats i colors, aquest any l'ANC ha dissenyat una samarreta de color blau turquesa, que té versió amb mànigues o sense. En aquesta s'hi pot veure una estrella com a punt central -que simularà l'efecte que vol provocar la manifestació a la plaça d'Espanya-, i conté una brúixola a la part de darrere per assenyalar que els catalans tenen clar el rumb cap a la independència.

