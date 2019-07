Torna la calorada arreu del territori

Amb tres paraules resumim el temps per avui divendres: sol, calor i xafogor. Més detalls a: https://t.co/C0jpuGa0AY pic.twitter.com/QA1vwNaYD9 — Meteocat (@meteocat) 5 de juliol de 2019

Torna la calor extrema arreu de Catalunya, una setmana després de l'onada de calor més important i sense precedents en les darreres dècades . A partir d'aquest dissabte, la temperatura mínima serà lleugerament més alta, oscil·lant entre els 12 i els 17 graus al Pirineu, entre els 14 i els 19 graus al Prepirineu, entre els 17 i els 22 graus a la depressió Central i prelitoral i entre els 20 i 25 graus al litoral, segons informa el Meteocat La temperatura màxima ascendirà lleugerament i baixarà, de forma modesta, a l'Alt Empordà. L'ambient serà molt calorós i molt xafogós sobretot al litoral: oscil·larà entre els 35 i 40 graus a la depressió central i Prepirineu, entre els 28 i 33 graus al litoral central i sud, i entre els 33 i 38 graus a la resta del territori.Al llarg del matí el cel serà, en general, serè o poc ennuvolat per franges fines de núvols. Cap al migdia creixeran núvols al Pirineu, Prepirineu i a la serralada Prelitoral i Transversal; a partir de mitja tarda on també hi arribaran les nuvolades serà al massís del Port. Pel que fa al diumenge, el cel continuarà sent serè o poc ennuvolat, i al vespre començaran a arribar els núvols.Les temperatures del diumenge seran molt similars a les del dissabte, però sí que hi haurà un petit descens de la temperatura al litoral i prelitoral central i pujarà, lleugerament, a les Terres de l'Ebre. L'ambient calorós i la xafogor continuaran. Es preveu que a partir del dilluns les temperatures comencin a baixar de nou fins a assolir temperatures més càlides.

