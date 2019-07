Blackstone ofereix a l'Ajuntament de Barcelona el bloc del carrer Hospital a preu de cost

El fons d'inversió immobiliària Blackstone ha ofert a l'Ajuntament de Barcelona la compra del bloc del carrer Hospital número 99 a preu de cost. Segons avança Europa Press i fonts del Sidnciat d'Habitatge del Raval (l'SHR) han confirmat a, les famílies que hi viuen ja són coneixedores de la proposta. El col·lectiu encara no ha decidit si l'accepta o no i assegura que les negociacions continuen en marxa.Inicialment Blackstone havia ofert lloguers socials per a tres de les deu famílies que viuen a l'edifici, però els veïns van rebutjar la propsota perquè no oferia solucions per a tothom. L'SHR plantejava la compra del bloc a preu de cost per part del consistori com una opció de sortida al conflicte, sempre que els veïns puguin continuar vivint a l'edifici amb un contracte de lloguer social.A hores d'ara, l'odre de desnonament amb data oberta contra les trenta persones que viuen a l'immoble, vuit d'elles menors d'edat, continua vigent. Les ocupacions van començar el 2013 per part de l'Espai Migrant i des d'aleshors s'hi han anat sumant veïns víctimes de desnonaments o sense alternativa habitacional.Per intentar evitar el desnonament, que es pot produir en qualsevol moment fins al 15 de juliol, l'SHR ha organitzat un programa d'activitats ininterrompudes per mantenir la guàrdia davant de la possible arribada de la comitiva judicial, acompanyada dels Mossos d'Esquadra.

