Colau planteja limitar els creuers per l'emergència climàtica

L'Ajuntament de Barcelona es planteja per primera vegada limitar la quantitat de creuers que arriben a la ciutat. Així ho ha assegurat l'alcaldessa, Ada Colau, durant una visita al vaixell Rainbow Warrior de Greenpeace. "Hem de posar límits, no tenim capacitat infinita", ha argumentat Colau.Els creuers són un dels factors que disparen la contaminació a Barcelona i l'alcaldessa ha fet aquestes declaracions abans que el 10 de juliol el consistori convoqui la taula per declarar l'emergència climàtica a Barcelona, amb la participació d'altres administracions i entitats.Precisament, la intenció del govern municipal és abordar la proposta a la taula. L'Ajuntament insisteix que la voluntat de l'espai de trobada és aprovar mesures concretes i que els acords no es limitin al terreny del simbolisme.A més de limitar els creuers, l'alcaldessa també ha posat sobre la taula la possibilitat de frenar el creixement del Port i l'Aeroport del Prat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor