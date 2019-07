Els alcaldes del Pallars planten Felip VI a l'acadèmia militar de Talarn

Lluny han quedat aquells anys en què el Pallars pràcticament es paralitzava per a l'entrega de despatxos a l'acadèmia militar de Talarn. Aquest any els únics representants del territori que han acompanyat a Felip VI a la celebració militar han estat l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia (Ara Talarn), el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda (JxCat) i la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i alcaldessa d'Isona, Rosa Amorós (ERC).Contràriament, l'acte ha estat un dels que ha comptat amb més afluència de familiars i amics dels sergents a les grades, amb més de 1.500 persones. En total han recollit el certificat de sergent 458 militars (432 homes i 26 dones). Des del 1980, el Govern de la Generalitat reconeixia al número u de la promoció amb una reproducció de l'espasa de Jaume I el Conqueridor. Aquest any, aquesta tradició s'ha trencat i Amorós li ha fet entrega del llibre Imago Cataloniae: mapes de Catalunya, empremtes de la història.Tot i la plantada dels alcaldes del Pallars a l'acte militar, el coronel director de l'AGBS ha destacat durant el seu parlament que aquests 45 anys d'història de l'Acadèmia van associats a les poblacions de Talarn, Tremp i la comarca del Pallars Jussà. El director del centre ha agraït la presència a les autoritats presents i els ha reiterat que l'AGBS és casa seva.Aquesta ha estat la quarta visita de Felip VI a Catalunya aquest any. La primera per entregar despatxos a Talarn com a rei la va fer l'any 2015. Felip VI ha estat l'encarregat de presidir l'acte i de distingir al número 1 de la promoció. La d'aquest any ha estat la 45 edició d'entrega de despatxos. Des de la fundació de l'Acadèmia han sortit del centre militar 26.415 sergents.Previ a l'entrega de despatxos, és tradicional la celebració d'un concert a Tremp. Aquest any els militars el van organitzar dins del recinte de l'Acadèmia donat que al cinema on s'havia de celebrar hi havia llaços grocs a la façana. L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases (ERC) es va negar a retirar-los i els militars van optar per traslladar el concert a un altre espai Sota un sol de justícia, uns 34 graus, el públic ha seguit tot el desenvolupament de l'acte. Un soldat no ha suportat la calor i s'ha desplomat. Els companys l'han hagut de treure de l'esplanada on els batallons militars formaven. Barrets amb la bandera espanyola i les sigles de l'Acadèmia militar s'han repartit entre els assistents per fer més suportable l'hora i mitja de celebració que ha acabat amb el tradicional llançament de gorres a l'aire al crit de "trenquin files" per part del monarca.

