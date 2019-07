La jutge del 13 imputa el delegat del Govern a Suïssa pels observadors internacionals

La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha citat com a investigat el delegat del Govern a Suïssa, Manuel Manonelles, en la causa que investiga la celebració del referèndum de l'1-O. La jutge ha acordat investigar Manonelles, d'acord amb la petició de la Fiscalia, en relació la contractació d'observadors del referèndum. La jutge vol també que doni explicacions respecte a d'altres persones ja processades en aquest procediment.A la vegada, la jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil es personi en els departaments corresponents de la Generalitat per recollir nova documentació.El jutjat 13 de Barcelona està processant una trentena de persones , investigades pels presumptes delictes de malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació, en relació a l'organització de l'1-O.En el llistat hi figura l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo; l'exdirector de la representació de la Generalitat davant la UE, Amadeu Altafaj, i l'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Antoni Molons, entre d'altres alts càrrecs de la Generalitat, però també membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), com la seva presidenta Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis, i el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.També hi apareix Francesc Fàbregas, director d'El Vallenc -setmanari on va irrompre la Guàrdia Civil- i president de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal i Local (ACPC). En canvi, no apareix el nom del jutge Santi Vidal que va donar peu a la investigació.

