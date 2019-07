Un càrrec d'Exteriors denuncia que l'han tractat de «maleducada» per parlar en català

taronja és zumo de naranja. Així a la propera ja ho sabràs, de veritat que no costa gens!". Entrem, esmorzem i quan anem a pagar la tia em dóna el canvi i em diu: "mira, cariño, yo te voy a hablar en castellano siempre porque es mi idioma y me da la gana. Has sido una maleducada. — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) 5 de juliol de 2019

A mi no me digas cómo tengo que hablar. Y si no te gusta, no volváis más". Us estalviaré reproduïr-vos la meva resposta. A les 15 he quedat amb l'encarregat per parlar amb ell. Si tolerem que ens tractin així, si ho deixem passar, guanyen ells. I això no ho penso permetre. — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) 5 de juliol de 2019

Elisabet Nebreda, adjunta al cap de gabinet d'Alfred Bosch, conseller d'Afers Exteriors, ha denunciat a través de la xarxa que ha estat tractada de "maleducada" per parlar català en un bar de Barcelona. Segons relata ella mateixa en un fil de piulades, l'empleada els hauria demanat que fessin la comanda en castellà i, en el moment de tornar-los el canvi, ha retret als clients la seva actitud.Concretament, sempre segons la versió de l'alt càrrec del departament de la Generalitat, la cambrera els ha deixat clar que "parlaré en castellà sempre perquè és el meu idioma i em dona la gana". "Has sigut una maleducada, a mi no em diguis com he de parlar. I si no t'agrada, no torneu més", ha afegit.Nebreda, que va anar de número sis a la llista d'ERC a les europees, ha denunciat els fets i ha explicat que aquesta mateixa tarda ha quedat amb l'encarregat del local per explicar-li la situació viscuda. "Si tolerem que ens tractin així, si ho deixem passar, guanyen ells. I això no ho penso permetre", ha conclòs.

