El TSJC cita Buch com a investigat pel referèndum de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat pel proper 16 de juliol el conseller d'Interior i exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, per la seva actuació abans i durant el referèndum de l'1-O del 2017. El cita com a investigat pels delictes de desobediència i prevaricació.El tribunal va estimar parcialment a l'abril un recurs d'apel·lació de fiscalia i va reobrir la causa, que havia estat arxivada pel que fa a la seva actuació com a president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i també per a l'exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú i expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.La sala civil i penal constatava aleshores que hi ha unes diligències d'investigació de fiscalia que sostenen que Buch hauria signat un decret mostrant el seu suport al referèndum i hauria ofert locals que poguessin ser utilitzats com a centres de votació.El TSJC havia arxivat al gener la causa Buch i Lloveras per promoure l'1-O entre els alcaldes, en concret per tres correus electrònics que van enviar com a dirigents municipalistes entre el 6 i el 12 de setembre del 2017 als alcaldes catalans, instant-los a col·laborar amb l'organització del referèndum, després que el Parlament aprovés les lleis del referèndum i de desconnexió i que el Govern signés el decret de convocatòria de l'1-O.Tots aquests preceptes legals van ser suspesos pel TC i es va advertir moltes autoritats públiques, inclosos els alcaldes, que no fessin cap pas per tirar endavant el referèndum. Les notificacions van arribar a l'ajuntament de Vilanova i Premià el 12 de setembre. Buch i Lloveras van declarar al novembre al TSJC.

