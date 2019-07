VÍDEO Així sona «La Ferida», la nova cançó dels valencians La Fúmiga i Zoo

Després dels èxits de Mediterrània i Primera Conjugació i Cançó que mai s'acaba, arriba ara l'últim senzill dels valencians La Fúmiga: La Ferida. El videoclip, amb la col·laboració d'Arnau Giménez del grup saforenc Zoo, ja arriba a les gairebé 20.000 reproduccions.La cançó, que va ser enregistrada i produïda el mes de juny d'aquest any, és l'últim avançament de l'àlbum, que veurà la llum a la tardor. El clip està gravat al Parc Natural de l'Albufera i a la platja de la Patacona d'Alboraia, dos escenaris on La Fúmiga vol posar en valor els seus paratges naturals.A La Ferida són presents els ritmes llatins, entre rumba, salsa i reggaeton. La Fúmiga li canta a l'estiu, que arriba amb llum per tancar qualsevol ferida. El tema destaquen els metalls del grup i és Giménez, de Zoo, l'encarregat de posar veu a la part més moguda de la cançó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor