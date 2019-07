Els muntadors de Fira de Barcelona convoquen una vaga coincidint amb el Sónar

El col·lectiu de muntadors i instal·ladors dels elements aeris dels escenaris contractats per l’empresa UTE Rigging, actual licitadora del servei a Fira de Barcelona, ha convocat vaga entre els dies 11 i 20 de juliol, coincidint amb el període de preparació del Sónar. Segons un comunicat del Col·lectiu Ronda , la paralització de les tasques conegudes com a rigging impedeix desenvolupar "qualsevol altra feina" relacionada amb la creació dels espais escènics vinculades amb el festival.Fonts del Sónar han precisat aque el festival se celebrarà "amb tota seguretat", hi hagi vaga o no, i que "hi ha solucions" fins i tot en cas que "l'amenaça de vaga" es convertís en aturada.Els treballadors protesten perquè Fira de Barcelona ha tret a licitació el servei sense incorporar al nou plec de condicions els requisits per subrogar-los i entenen que "posa en evident perill" els seus llocs de treball. Si es manté el desacord, els treballadors exposaran el 10 de juliol les mobilitzacions previstes per les properes setmanes.Els riggers d'UTE Rigging consideren que l’actuació de Fira de Barcelona persegueix la finalitat de desprendre’s d’un grup de treballadors que a dia d’avui són els únics dedicats a aquesta activitat que han aconseguit laboralitzar la seva relació amb l’empresa i negociar un conveni col·lectiu, en vigor des de principis de 2018. En canvi, una part significativa dels riggers a la resta de l’Estat asseguren que treballen com a "falsos autònoms".Finalitzat el període de vigència de l’actual concessió, segons els treballadors, Fira de Barcelona ha decidit prorrogar la licitació fins al mes d’octubre mentre desenvolupa un nou concurs, presentat el passat 28 de juny, per renovar l’adjudicatària del servei. Amb tot, en el plec de condicions adreçat a les empreses interessades a presentar les seves ofertes econòmiques, no figura cap tipus de referència als treballadors que, en molts casos, fa més de 12 anys que desenvolupen la seva feina.L'advocat del Col·lectiu Ronda, Quim Español, que assessora els treballadors en vaga, considera que malgrat que la Llei de Contractes del Sector Públic "no permet a la licitadora imposar l’obligació de subrogar els treballadors de l’anterior concessionària, la norma sí que obliga a informar a les empreses aspirants de les condicions dels treballadors que actualment hi estan adscrits", requerir en les ofertes si existeix voluntat de subrogar i valorar els costos econòmics de personal que plantegen els diferents aspirants a la licitació.A banda, segons el Col·lectiu Ronda, qui licita un servei té al seu abast fórmules per afavorir la continuïtat d’aquestes relacions laborals i valorar la continuïtat de les relacions laborals preexistents per part de les empreses candidates. Així, entenen que Fira de Barcelona ha decidit no fer-ho sense cap justificació, atès que es tracta d’un grup de treballadors molt especialitzats.El col·lectiu de muntadors i instal·ladors d'escenaris considera que l’actuació de Fira de Barcelona pretén desposseir-los dels drets laborals aconseguits recentment.

